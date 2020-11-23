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廠商會報告指RCEP有利港製造業　籲爭取加入拓周邊市場

商業 19:35 2020/11/23

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香港中華廠商聯合會（廠商會）政策研究部的研究報告指出，RCEP對本港的産業，特別是以「延外發展」的製造業有利。（資料圖片）

東盟與中國、日本、韓國、澳洲等15個國家於11月15日正式簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。香港中華廠商聯合會（廠商會）政策研究部的研究報告指出，RCEP對本港的産業，特別是以「延外發展」的製造業有利。

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RCEP的15個成員國大多與香港經貿聯繫緊密，2019 年香港與RCEP成員國的貿易總額高達 7,655億美元，佔香港貿易總額的比重約71%。報告認為，不少香港廠商早已透過「延外發展」，在內地和東南亞國家設立生產線，受惠於RCEP的關稅減免，這些企業的產品價格競爭力和營運效益將得以提升。

此外，從內地轉移至東南亞的港商(若以內地企業身份前往投資)，在當地可獲得更加有利的市場准入條件和投資保障；同時成員國之間統一的原產地規則，亦有利於廠商在區域範圍內，重新規劃與優化配置生產資源和經營佈局，以改善港資製造業在成本控制及供應鏈管理等方面的整體競爭力。

不過，香港現時並非RCEP成員，部分RCEP締約國的企業為了符合關稅減免的「直接運輸」規則，而捨棄經區外的第三方進行貨物中轉，或會對香港的轉口業務帶來衝擊。因此，廠商會會長吳宏斌建議，香港應該爭取加入RCEP，將有利於港商開拓周邊的市場。

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責任編輯：朱悅瀅

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