【中國疫苗】四川新冠疫苗每枝料200元　10月底已開展緊急接種

全球各國正加緊研發新冠肺炎疫苗，中國在研發之外，亦開始了緊急接種。據內地媒體報道，四川省已開始了新冠肺炎疫苗的採購工作，預計將有更多人緊急接種上疫苗。據專家表示，四川的新冠肺炎疫苗每枝為200元。

據報道，內地在今年7月22日起，在依法合規、科學安全、知情同意、自願接種的前提下，正式啓動了新冠疫苗的緊急使用，為高風險人員接種疫苗。浙江嘉興、義烏等多地已開放新冠疫苗緊急接種預約。

四川大學華西醫院呼吸與危重症醫學科主任樑宗安教授表示，四川省已經開始了新冠肺炎疫苗的採購工作，預計將有更多人緊急接種上疫苗。據他了解，四川的新冠肺炎疫苗每支和浙江價格一致，每枝為200元。

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樑宗安指，今年底，中國新冠疫苗的年產能預計可達到6.1億劑，全國更多地區將開展新冠疫苗的預約和接種工作。他透露，四川大學華西醫院呼吸與危重症醫學科10月20日已收到新冠疫苗的接種通知，醫務人員自願報名接種，他亦於11月11日下午完成新冠肺炎疫苗的接種。

早前浙江已開展緊急接種疫苗預約，據紹興的疫苗接種預約登記網絡平台資料，疫苗接種分爲2劑次，價格為每枝200元，另收取接種服務費每劑次28元。

據報道，目前中國有13個新冠疫苗進入了臨牀試驗，其中4個疫苗進入了三期臨牀試驗。目前共接受了約6萬名受試者，未收到嚴重不良反應的報告，有一些一般的不良反應，也是在疫苗接種之後的正常範圍之內。

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責任編輯：葉卓偉