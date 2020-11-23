【新冠疫苗】全球急搶乾冰 疫苗需低溫存放運輸

▲ 多款新冠疫苗都需要在低溫環境下存放運輸，全球對乾冰的需求也同時大增。

新冠肺炎疫情全球大流行，全球憧憬新冠疫苗早日面世。但多款新冠疫苗都需要在低溫環境下存放運輸，全球對乾冰的需求也同時大增，希望使用乾冰可解決新冠疫苗的運輸問題。

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輝瑞（Pfizer）早前報喜，研發的新冠疫苗效用率高達95%。但輝瑞疫苗需存放於攝氏零下70度以下的極低溫環境。輝瑞估計明年需運送多達13億劑的疫苗，希望用專用儲存盒加上乾冰存放疫苗，每個盒大約可存放4,875劑疫苗，如重新補充乾冰，疫苗最多可保存15日。因此，如何同時存放及運送大量疫苗，成為目前的一大挑戰。

部分地區的乾冰商都表示全力生産乾冰。加州乾冰商Reliant Pacific Dry Ice表示，正爭分奪秒來控制生産綫。位於佛羅里達州的公司Advanced Cryogenics更指出，乾冰在美國局部地區已出現短缺。

壓縮氣體協會（CGA）估計，美國及加拿大每日可生産約3萬噸固態二氧化碳（乾冰），估計仍可滿足新冠疫苗冷凍鏈對乾冰的需求。

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漢莎航空高層警告，疫苗對乾冰的需求明顯降低運輸能力，因為放入大量乾冰將難以存放更多的疫苗以作運輸。DHL亦表示，飛機上存放乾冰的數量有限制，一般在500至1,000公斤以内，因此正根據每款疫苗的規格調整配送計劃。

參與倫敦帝國理工學院疫苗研發的專家布萊克尼（Anna Blakney）更建議，美國應設立集中的基礎設施，用作監察疫苗的運送及分發情況，並作出記錄。

責任編輯：鄭錦玲