TVB會計文員確診 30名同事需接受檢測

本地新冠肺炎疫情反彈，跳舞群組爆出後，感染人數大幅上升，今日（23日）就有73宗確診個案。有消息指，香港電視廣播有限公司（TVB）有員工感染。該公司今日（23日）向職員發內部電郵，指一名於電視廣播城工作確診新冠肺炎，正於醫院進行隔離。

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據消息指，確診女子最後上班日期為11月20日，公司已經安排清潔工進行消毒清潔，另外與她有密切接觸的約30名同事已經被安排接受檢測，至今約10人的檢測結果均為陰性。

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責任編輯：翁嘉陽