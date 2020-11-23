【倣效蘋果】華為推出自家處理器電腦MateStation B515 

▲ 據悉華為最近亦有跟蘋果相似的戰略，已開始在桌上電腦、伺服器等領域嘗試使用自家研發的鯤鵬處理器推出電腦產品。

蘋果（Apple）早前推出首批採用ARM架構M1處理器的MacBook Air、MacBook Pro和Mac mini，據悉華為最近亦有跟蘋果相似的戰略，已開始在桌上電腦、伺服器等領域嘗試使用自家研發的鯤鵬處理器推出電腦產品。

今年7月，有媒體發現華為申請「Huawei MateStation」商標註冊，當時以為將會配合Mate 40手機推出，提供類似Samsung Dex Station的功能。結果，首款MateStation B515的細節和照片日前率先於網上現身。這款華為的桌面電腦產品將首先出售給政府和公司，之後才會向普通消費者出售。

MateStation B515將採用華為自家鯤鵬920處理器，由海思半導體開發，台積電採用7nm製程，有4個或8個核心配置的處理器，最高頻率為2.6GHz，而頂級的鯤鵬920晶片則可達64核和180W TDP。

與Apple不同的是，華為MateStation B515所採用的底板配備 4條DDR4-2400 UDIMM插槽，最多可支援64GB RAM，並配備6個SATA 3.0接口，外加2個M.2 SSD插槽。可見，MateStation比搭載M1的MAC靈活。

據悉，華為將會為MateStation B515搭配一個23.8吋的窄邊框顯示屏幕，解像度為1080p，覆蓋72%的NTSC色域以及178度的可視角度。這部工作站式電腦預計將在短期內推出，將與Lenovo、Dell和HP等同類產品競爭。

責任編輯：施雯雯