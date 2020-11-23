【智能手錶】HONOR推智能手錶Watch GS Pro　長達25天續航力售1,798元

▲ 榮耀（HONOR）將於11月25日發售Watch GS Pro智能手錶產品，售價為1,798元。

智能手錶產品愈漸普及，最近華為旗下手機品牌榮耀（HONOR）推出Watch GS Pro智能手錶產品。官方表示，該款產品提供超過100種運動模式，提供長達25天續航力。HONOR Watch GS Pro將在本月25日開賣，售價為1,798元。

該產品配備1.39吋AMOLED屏幕，屏幕顯示解像度達454x454，採用華為Kirin A1晶片。產品通過高低溫、溫度衝擊、太陽輻射等14項高強度測試，主打可在各種城市及戶外環境下使用。手錶設有50米防水功能，可以在水中進行心率檢測，另外亦提供測量血氧功能。

＜＜【華為新品】入門級智能手錶Watch Fit售888元 GT 2 Pro定價2488元起跳

＜＜【健身程式】Google Fit健身程式更新 新增健康中心及睡眠追蹤功能

手錶錶身採用塑膠及金屬材質，除了設有感測器之外，還有用作充電的金屬接觸點。官方表示，手錶具有790mAh電池容量，在正常使用模式下，電池可維持25天的續航力。另外，用戶可以使用超過100種自訂運動類型，包括球類運動、冰雪運動、極限運動以及專業運動模式等7大類。

有興趣的用戶，可到豐澤、衛訊、A1 Digital、Sunshine Telecom等零售商店購買，HONOR Watch GS Pro提供黑、藍、白色，售價為1,798元。

責任編輯：李寶如