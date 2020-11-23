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【Tesla對手】福特新電動車Mach-E　續航力直逼Tesla

科技 18:35 2020/11/23

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根據近日美國環保署能耗標準成績顯示，福特（Ford）即將推出的純電動車Mach-E，就以續航力達434公里，成為Tesla以外，續航力最佳的純電動車。（Ford網站圖片）

環球市場講求環球、可持續發展，電動車概念炒高，Tesla、比亞迪等股價近月更直線上升，電動車廠固然受捧，但傳統車廠亦緊追其後，發展電動車電池，期望後來居上。近日美國環保署能耗成績出爐，車廠福特（Ford）即將推出的純電動車Mach-E，就以續航力達434公里，成為Tesla以外，續航力最佳的純電動車。

一般而言，市面廠商電動車續航力標準，都是使用歐盟標準WLTP成績為依歸，因為在可控的環境下測試，成績亦通常比較好看，以Jaguar I-Pace為例，WLTP標準下可有470公里左右續航力。

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而美國環保署（EPA）測試機制則較為苛刻，因為分別要紀錄電動車輛在一般道路，以及高速道路的電能耗用量，最後才得出綜合的成績，例如同樣是Jaguar I-Pace，在EPA標準下，其續航力卻只有374公里。

目前EPA標準下有紀錄的電動車，Tesla的Model S Long Range Plus為續航力最高車款，其單次充電綜合里程可達643公里，而銷量最好的Tesla Model 3 Long Range Plus續航力則有400公里。

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傳統車廠或緊追其後

福特首款上市的純電動車Mustang Mach-E，最新數據顯示，EPA標準下，綜合續航力達432 公里，超越Tesla Model 3 Long Range Plus，且是目前EPA有紀錄的以來，除Tesla以外續航力最佳的車款。

市場預計，明年開賣的電動車款，續航力應該有能力挑戰500公里，而真正值得注意的是，電池技術和能源效率的進步速度之快，或超乎了過去的預期。過往Tesla花了10年時間，才在市場摸出成功方程式，傳統車廠雖然還在追趕，但福特第一輛純電動車款表現就如此出色，未來福特或其他車廠，亦有機會後來追上。

電動車續航力競爭背後，其實是電池廠商的技術研發之戰，福特目前採用的是LG Chem電池，即代表同樣使用LG Chem電池的車廠，都有能力達到同樣的續航力水準。

當進一步了解各家車廠的技術研發速度後，再回顧上月Telsa舉辦的電池日活動，就不難理解為什麼Elon Musk宣布要投資龐大資源，一邊拓展新技術，一邊確保原料供應，同時還要降低電池成本，因為他深深明白到，若Tesla的電池技術與其他車廠的差距一旦縮小，Tesla就等於廢掉一隻手，而Tesla的另一隻手「自動駕駛」也正面臨不同程度的挑戰。

幸好的是，憑著全球最高市值電動車廠的聲譽與地位，Teala能運用的資金也不少，未來5年電動車市場龍頭會否易位，關鍵就要看明年Tesla的4680新型電池的能力到底有多強大了。

Honda將成全球首個　自動駕駛量產商

隨著各大汽車品牌陸續宣布成功研發自動駕駛技術，日本品牌Honda亦對外公布，旗下Level 3自動駕駛技術已獲日本國土交通省（MLIT）正式發出全國第一張認證，日後有相關技術的車款可於特定條件下代替司機駕駛車輛。

Honda官方宣布，其「Traffic Jam Pilot」的 Level 3 自動駕駛技術，日前獲得日本國土交通省官方認證，可正式應用於旗下車款。據了解，Level 3自動駕駛技術可於指定情況下代替司機駕駛，司機更可雙手離開方向盤，而視線亦能離開馬路，惟車身必須貼上相關標誌，以提示其他道路使用者。

日本國土交通省表示，具Level 3自動駕駛技術的車輛，或有望減少交通事故及改善物流，同時提醒車主如非必要，仍需密切留意路況。外媒報導指，Honda預計2021年4月前，會正式開賣配備Traffic Jam Pilot技術的豪華房車Legend，成為世界第一家真正量產支援Level 3自動駕駛技術的車廠。

＞＞＞YouTube 宣布將廣告Podcast化　以純聲音方式播出

責任編輯：李彥煒

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