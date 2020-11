【聖誕活動2020】圓方「白色聖誕村莊」設7米高聖誕樹

還有一個月就是聖誕節,各大商場紛紛推出聖誕布置,讓消費者打卡!位於九龍站的ELEMENTS圓方,今年以「We Are All Santa!」為題,在商場金區設置了「白色聖誕村莊」巨型裝置。

圓方的「白色聖誕村莊」設有7米高的巨型聖誕樹,聖誕樹前設有以微縮藝術製作而成的白色村莊,消費者可飽覽3.5米高的復古鐘樓及22個不同主題的精緻小屋。

「打卡位」方面,大家可走進9米高圓形星願拱門;又可於載滿聖誕禮物的雪橇上拍照,與聖誕老人結伴。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

圓方又夥拍本地慈善團體「Box of Hope」宣揚「分享」,鼓勵大家化身成聖誕老人,為有需要的本地兒童帶來節日溫暖,從中體會分享的快樂。顧客掃瞄QR碼登入活動網址:www.boxofhope2020.com,並向「Box of Hope」捐出250元贊助一份禮物,圓方便會捐出同等金額(最高捐贈10萬元)。此外,顧客可同時製作專屬的電子賀卡,送到有需要的本地兒童手上。由11月25日起,首100名完成捐款並分享電郵感謝卡的贊助人,可獲贈「Box of Sweet」Tea WG茶味馬卡龍一盒(6件裝)(價值120元,換完即止)。

另外,即日起至12月24日,於Facebook 及Instagram分享於圓方的聖誕時刻,標註#ELEMENTSHK及 #XmasCelebration,「Box of Hope」將於活動結束後挑選10張最佳照片,每位勝出者可獲得1,000元圓方現金券。

即日至2021年1月3日,顧客於圓方以電子貨幣即日單一消費滿2,000元,可享總值2,000元圓方現金券及商戶禮券;消費滿10,000元,可享總值3,200元圓方現金券、電影禮券及商戶禮券;消費滿60,000元,可享總值12,000元圓方現金券、電影禮券、商戶禮品及禮券。

即日至2020年12月24日,於圓方消費滿10萬元,可享總值52,000元圓方現金券、電影禮券及商戶禮券。現金券適用於商場內逾百間商戶。

責任編輯:葉卓偉