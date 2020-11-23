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【聖誕活動2020】圓方「白色聖誕村莊」設7米高聖誕樹

理財智慧 18:42 2020/11/23

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還有一個月就是聖誕節，各大商場紛紛推出聖誕布置，讓消費者打卡！位於九龍站的ELEMENTS圓方，今年以「We Are All Santa!」為題，在商場金區設置了「白色聖誕村莊」巨型裝置。

圓方的「白色聖誕村莊」設有7米高的巨型聖誕樹，聖誕樹前設有以微縮藝術製作而成的白色村莊，消費者可飽覽3.5米高的復古鐘樓及22個不同主題的精緻小屋。

「打卡位」方面，大家可走進9米高圓形星願拱門；又可於載滿聖誕禮物的雪橇上拍照，與聖誕老人結伴。

    點擊圖片放大
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圓方又夥拍本地慈善團體「Box of Hope」宣揚「分享」，鼓勵大家化身成聖誕老人，為有需要的本地兒童帶來節日溫暖，從中體會分享的快樂。顧客掃瞄QR碼登入活動網址：www.boxofhope2020.com，並向「Box of Hope」捐出250元贊助一份禮物，圓方便會捐出同等金額（最高捐贈10萬元）。此外，顧客可同時製作專屬的電子賀卡，送到有需要的本地兒童手上。由11月25日起，首100名完成捐款並分享電郵感謝卡的贊助人，可獲贈「Box of Sweet」Tea WG茶味馬卡龍一盒(6件裝)(價值120元，換完即止)。

另外，即日起至12月24日，於Facebook 及Instagram分享於圓方的聖誕時刻，標註#ELEMENTSHK及 #XmasCelebration，「Box of Hope」將於活動結束後挑選10張最佳照片，每位勝出者可獲得1,000元圓方現金券。

即日至2021年1月3日，顧客於圓方以電子貨幣即日單一消費滿2,000元，可享總值2,000元圓方現金券及商戶禮券；消費滿10,000元，可享總值3,200元圓方現金券、電影禮券及商戶禮券；消費滿60,000元，可享總值12,000元圓方現金券、電影禮券、商戶禮品及禮券。

即日至2020年12月24日，於圓方消費滿10萬元，可享總值52,000元圓方現金券、電影禮券及商戶禮券。現金券適用於商場內逾百間商戶。

 

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責任編輯：葉卓偉

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