【審慎理財】疫情調查：逾半港人家庭月入下降　平均跌12.3%

虛擬銀行livi bank近日委託市場研究機構進行調查，發現在新冠疫情影響下，超過一半（53%）的香港消費者每月家庭收入相比疫情前下降，而整體家庭收入平均跌幅為12.3%。不過，調查亦發現有17%消費者，能在疫情期間每月累積更多儲蓄，儲蓄金額平均增加16%。

調查發現，疫情下消費者在日常生活上支出減少。在全球旅遊限制下，84%的受訪者削減旅遊開支，其次是食肆/餐飲（76%）、戶外活動（72%）及購買奢侈品（62%）。雖然受訪者在疫情期間減少了其他方面的支出，但64%的受訪者表示在食品及日用品上的開支有所增加。

其他跌幅較小的類別包括與子女相關的開支和家用，只有22%的受訪者表示在這兩方面減少了支出。儘管消費者在食品及日用品上的花費增加，但他們變得更精打細算。在選購貨品時，84%的消費者表示他們更關注貨品價格，69%則更著重食品質量。

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調查又發現，疫情促進港人消費更趨數碼化。有一半消費者指他們於疫情期間更常在網上購物，而當中大部分（85%）更表示會在疫情過後維持網上購物的習慣。

在疫情下，港人已習慣保持適當的社交距離。在付款方面，消費者明確表示傾向使用數碼支付程式（59%）。其中，接近三分之二（65%）的受訪者表示曾經使用二維碼付款。

livi早前宣布與全港最大型獎賞計劃yuu合作，成為yuu的虛擬銀行合作夥伴，建立長遠的數碼生態圈合作關係。livi市務與業務拓展及創新總監陳敏思表示，調查顯示整體而言，消費者在疫情下大幅減少開支，亦因而變得更精打細算；相信即使疫情過去，這種新的精明消費模式亦會延續。她表示該行最近與yuu的合作，期望為客戶提供更吸引的獎賞及禮遇。

livi bank推出升級現金獎賞，客戶每次消費可獲最少10%獎賞（每次交易最高可獲港幣100元獎賞），每位客戶在推廣期內獎賞合共最高達500元。在活動推廣期間，使用livi銀聯二維碼消費的客戶，將在下個月自動獲得高達3%儲蓄年利率，最高存款額為50,000元。

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責任編輯：葉卓偉