【中小企教室】中小企發展要注意甚麽？　生產力局推網上論壇拆解營商心得（附登記連結）

▲ 香港生產力促進局（生產力局）由今日起一連五日主辦大型網上論壇「智瞻2021」（Foresight 2021）。

新冠肺炎疫情改變市民消費習慣，亦令中小企選擇轉型以應對消費模式的轉變。香港生產力促進局（生產力局）由今日起一連五日主辦大型網上論壇「智瞻2021」（Foresight 2021），與中小企及初創企業探討利用新科技，推動香港經濟的新動力。

中小企藉「香港製造」 助走出經濟困局

生產力局主席林宣武在論壇上表示，香港在去年和今年面對前所未有的營商挑戰，局方邀得多位不同行業的專家，剖析新科技引發的商機及新商業模式，探索中小企的營商機遇，以及預視再工業化、零售、金融、貿易及科技等領域的發展趨勢。

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展望未來，他認為企業需把握三大新經濟下趨勢及技術，包括工業智能化、「香港製造」品牌及可持續製造，以走出經濟困局，維持營運和提升市場競爭力。

香港哪4行業最有前景？

林宣武指，近年政府積極推動香港「再工業化」，以尋找新的經濟增長點。局方預計，個人防護用品、食品與飲品、中醫藥及保健品，以及智能生產等4個行業，將有較大的發展前景。

據悉，是次活動費用全免，而截至今日（11月23日）有近8,000人次登記參與活動。活動內容2021年在轉型、技術及新經濟發展的未來大趨勢等，目前仍然接受報名，有關活動日程及登記，【按此】可以了解更多和登記。

責任編輯：馬意文