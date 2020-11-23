陳茂波：政府擬建虛擬資產交易平台　疫情成金融服務轉向高科技模式催化劑　

▲ 陳茂波指，疫情雖為社會帶來各種挑戰，但同時也成為金融服務向高科技模式轉變的催化劑。

第四波疫情爆發，財政司司長陳茂波出席團結香港基金舉辦的「團結卓爾論壇」表示，疫情雖為社會帶來各種挑戰，但同時也成為金融服務向高科技模式轉變的催化劑，例如透過虛擬銀行及虛擬保險公司提供理財及保險服務、利用「轉數快」繳費及轉帳，而遙距開戶等服務亦越趨普及。

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陳茂波指，為維護金融安全並便利虛擬資產市場健康發展，政府計劃建立一個穩健的規管架構，透過由證監會發牌監管虛擬資產交易平台，讓高質素的虛擬資產交易商可以落戶香港，此舉有助香港在把握金融創新機遇的同時，更好地管控洗黑錢、市場操控等相關風險，促進市場健康有序發展。政府現正就建議的詳情進行為期三個月的公眾諮詢。

引導資金流向綠色及可持續發展經濟

陳茂波認為，香港的金融服務除了需要跟上創新科技的發展外，也需要積極回應環球對氣候變化的迫切關注，把握全球在低碳和可持續發展方面的大趨勢，近年政府正積極將香港發展成為區內綠色和可持續金融的樞紐，引導資金流向綠色及可持續發展的經濟模式。

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為回應聯合國可持續發展目標和應對氣候變化挑戰，政府去年邀請可持續發展委員會就香港的長遠減碳策略進行公眾參與，委員會早前已提交了有關長遠減碳策略的報告，提出香港應在2050年或之前逐步邁向淨零碳排放，為達至限制全球平均溫度升幅出一分力。



陳茂波指，委員會並建議香港在制定減碳策略時應達致六項總體目標，分別是促使社會作出徹底性的轉變邁向低碳生活、加快轉用零碳能源、締造可持續的建築環境、推動交通系統的低碳轉型、發揮綠色及可持續金融對低碳轉型的作用，以及在減緩、適應及應對氣候變化方面尋找更多創新方法，政府會仔細考慮報告的各項建議並作出回應。

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編輯：陳韻妍