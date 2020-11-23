【台灣有樂@iM網欄】認真吃早餐 我愛台灣滷肉飯

上一篇的「認真吃早餐」所寫的米粉湯，有提過是因為有一天在尋找滷肉飯時無意中發現的。所以這一篇，就跟大家說說當天尋找到的那一碗滷肉飯吧！

其實我個人真的很喜歡吃滷肉飯，不單止便宜好吃又飽肚，而且遇到地雷的機會率很低。我在台灣幾乎吃過的都算不錯，當然我也有遇過我認為非常難吃的。我喜歡味道帶甜，口感帶膠的滷肉飯，而我當日所尋找到的滷肉飯，絕對是我喜歡的那一種。

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我最近偶爾都會去善導寺捷運站附近看整骨，那一天看完整骨的時間不早也不晚，又剛好整個早上都沒有吃東西，最好在這個時候來一碗滷肉飯。所以我就決定在附近找個地方，解決我當天的早午餐。當天我沿着林森南路一直往南走，走到一間轉角的便利商店，發現轉進去的巷子兩旁都是餐廳，我就知道我想找的滷肉飯離我不遠了。

原本看到有一間招牌就寫着「滷肉飯」三個大字，但因為當時這家店還沒開門營業，所以我只好往別的店家繼續尋找。就在回頭的時候，發現馬路對面有一間門口很小，但裏面員工非常忙碌在整理便當的小店。走近去細看，發現這間小店除了各式各樣的便當之外，菜單上面還寫有滷肉飯及肉羹，我考慮都不考慮就立刻衝進去。因為目標明確，所以還沒坐下就馬上點了一碗大滷肉飯（35元台幣），還有一碗肉羹（40元台幣）。之後就滿心期待地找個位置坐下等飯吃！

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但當坐下來的那一瞬間，我就有一點後悔了。因為店内給我的感覺有一點焗促，有一點髒髒的，而且店內只有我一個客人，心想會不會進了一家地雷店（黑店）呢？但當亞姨把我的餐點送到桌上時，我就把我那些不安思緒全部放下。

厚厚的滷肉粒，肉粒滷過後的那種油亮，加上切得粗粗的筍絲，還沒吃就已經覺得是好吃的。結果當然不負眾望，味道就是我喜歡的那種濃濃甜甜香香的滷肉飯味道。特別是那個滷汁，香甜不太鹹，真的讓人超開胃。就算沒有肉和菜，光是這個滷汁已經可以讓我連吃兩碗白飯。

而且放一口進嘴巴裏咬一咬，馬上起膠。滷汁和肉香，完全充滿口腔跟舌頭。還沒吞下去，就已經想塞第二口。而他們的白飯，絕對是第二功臣。夾上一口不會散，黏牙而且有咬勁。重點是白飯夠熱，夠熱的白飯已經可以加很多分，尤其配上這麼香、這麼濃、這麼甜和這麼膠的滷肉，吃完黏着嘴唇會特別覺得滿足。但可能有朋友會擔心口乾，但請放心，店家有提供免費的冬瓜茶讓你隨便喝，吃完之後喝一口解渴又可以漱漱口，吃個早餐也有免費飲料，對我來講是佛心。

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講到這裏都好像沒有提到那碗肉羹，就是因為時間過得有點久，而且那碗滷肉飯實在太優，所以我已經有點記得不太清楚，反正不難吃就是了。

吃完離開店之後，就在網路上搜尋一下這家店的評論，發現大家對他們的便當評價一般般，但一講到滷肉飯基本上都係一致讚好，甚至有些說是心中第一名。看來，我的食運算很不錯吧！

地址：台北市中正區林森南路61巷5號

作者_藝人張啟樂（Ben）簡介： 在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。

Facebook 專頁： 港仔張啟樂的臺灣生活

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