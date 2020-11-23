【周大調富格曲@iM網欄】遠近馳名 意大利超跑與陳醋

食材，一般以新鮮為之上乘。經發酵或醃製處理的食物，卻往往另有一番意想不到的滋味。事實上，不少簡單的食材，經過時間的洗禮，味道反而更上一層樓，身價亦可提升百倍。

▲ 葡萄園

醋，古稱「酢」或「苦酒」，多被視為酒廠的副產品。有一次，帶樂團到意大利交流，除了練習及演出外，亦有安排團員外出遊覽，到附近城市走走。其中一個特備節目是參觀法拉利博物館 (Museo Ferrari Maranello)。旅遊巴從帕爾瑪（Parma）出發，途經摩德納（Modena）。摩德納的陳年黑醋（Traditional Balsamic Vinegar of Modena DOP）聞名於世，趁機於摩德納作短暫停留，參觀當地黑醋製作。

▲ 三百年古董木桶

參觀的黑醋商是世界知名品牌，開業至今已有一百七十年歷史。其精釀的意大利陳醋遠近馳名，外銷至全球六十多個國家。公司是典型意大利企業，家族生意，現任老闆是第五代傳人。到達目的地，四周盡是一排排的葡萄樹，非常整齊，一望無際，跟酒莊的葡萄園一模一樣。葡萄園中間建有一間大屋，以招待訪客。製作陳醋的原材料沒有想象中複雜，選用當地優質青葡萄及紅葡萄，不加任何酒醋或調味。將青、紅葡萄混合，連皮加熱，煮成濃濃的汁液 < Grape Must > ，過濾後再放進特製的木桶內發酵。發酵期間，由專人憑經驗定時替換木桶。木桶越換越細，而木料亦不儘相同。基本上，他們會精選六種不同的木材造桶，分別有橡木、栗木、金合歡、櫻桃木、桑木和杜松木等。這些大大小小的木桶，工場裏有三千多個。陳醋在發酵過程中慢慢吸收各種木桶的天然香味並定色。其中一個古董木桶，已有三百多年歷史。克雷莫纳 (Cremona) 離此不遠，說不定，著名製琴師 Antonio Stradivari 曾嚐過桶中物呢！

意大利政府嚴格規定，陳年黑醋（Traditional Balsamic Vinegar of Modena DOP）都必須經過最少十二年陳釀。跟紅酒不同，陳醋在發酵過程中，木桶上都有個常開口，只用白布輕蓋防麈，讓陳醋的水份在天然氣溫下慢慢蒸發。頂級陳醋，經過廿五年的陳釀，一百公升的葡萄汁（Grape Must)，最後只剩下約八公升的陳醋，無疑是精華中之精華。製造商解釋道，一般工廠大量生產的黑醋或許只需十二小時，相比之下，質素自然大不相同。

現場試味，陳醋有點黏，味香甜，帶微酸。果味濃厚，富層次感。據說對腸胃有益，亦可用作調配雞尾酒或雪糕等甜品。包裝非常講究，具古典風格。玻璃瓶由當代跑車設計大師 Giorgetto Giugiaro 設計，並有專利注冊。外型獨特，簡單易認。一百七十年的經驗，加上二十五年的工藝，確實物有所值。

同樣是大師傑作，豪華跑車帶不走，陳年黑醋或許可以買一、兩瓶作手信。

作者_Kalvin Chau簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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