  • 23°C
香港時間 : 20201123日 (一) 18:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周大調富格曲@iM網欄】遠近馳名 意大利超跑與陳醋

名人薈萃 17:52 2020/11/23

分享：

 

 

食材，一般以新鮮為之上乘。經發酵或醃製處理的食物，卻往往另有一番意想不到的滋味。事實上，不少簡單的食材，經過時間的洗禮，味道反而更上一層樓，身價亦可提升百倍。

葡萄園

醋，古稱「酢」或「苦酒」，多被視為酒廠的副產品。有一次，帶樂團到意大利交流，除了練習及演出外，亦有安排團員外出遊覽，到附近城市走走。其中一個特備節目是參觀法拉利博物館 (Museo Ferrari Maranello)。旅遊巴從帕爾瑪（Parma）出發，途經摩德納（Modena）。摩德納的陳年黑醋（Traditional Balsamic Vinegar of Modena DOP）聞名於世，趁機於摩德納作短暫停留，參觀當地黑醋製作。

三百年古董木桶

參觀的黑醋商是世界知名品牌，開業至今已有一百七十年歷史。其精釀的意大利陳醋遠近馳名，外銷至全球六十多個國家。公司是典型意大利企業，家族生意，現任老闆是第五代傳人。到達目的地，四周盡是一排排的葡萄樹，非常整齊，一望無際，跟酒莊的葡萄園一模一樣。葡萄園中間建有一間大屋，以招待訪客。製作陳醋的原材料沒有想象中複雜，選用當地優質青葡萄及紅葡萄，不加任何酒醋或調味。將青、紅葡萄混合，連皮加熱，煮成濃濃的汁液 < Grape Must > ，過濾後再放進特製的木桶內發酵。發酵期間，由專人憑經驗定時替換木桶。木桶越換越細，而木料亦不儘相同。基本上，他們會精選六種不同的木材造桶，分別有橡木、栗木、金合歡、櫻桃木、桑木和杜松木等。這些大大小小的木桶，工場裏有三千多個。陳醋在發酵過程中慢慢吸收各種木桶的天然香味並定色。其中一個古董木桶，已有三百多年歷史。克雷莫纳 (Cremona) 離此不遠，說不定，著名製琴師 Antonio Stradivari 曾嚐過桶中物呢！

意大利政府嚴格規定，陳年黑醋（Traditional Balsamic Vinegar of Modena DOP）都必須經過最少十二年陳釀。跟紅酒不同，陳醋在發酵過程中，木桶上都有個常開口，只用白布輕蓋防麈，讓陳醋的水份在天然氣溫下慢慢蒸發。頂級陳醋，經過廿五年的陳釀，一百公升的葡萄汁（Grape Must)，最後只剩下約八公升的陳醋，無疑是精華中之精華。製造商解釋道，一般工廠大量生產的黑醋或許只需十二小時，相比之下，質素自然大不相同。

現場試味，陳醋有點黏，味香甜，帶微酸。果味濃厚，富層次感。據說對腸胃有益，亦可用作調配雞尾酒或雪糕等甜品。包裝非常講究，具古典風格。玻璃瓶由當代跑車設計大師 Giorgetto Giugiaro 設計，並有專利注冊。外型獨特，簡單易認。一百七十年的經驗，加上二十五年的工藝，確實物有所值。

同樣是大師傑作，豪華跑車帶不走，陳年黑醋或許可以買一、兩瓶作手信。

作者_Kalvin Chau簡介：

德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

更多周大調富格曲@Kalvin Chau的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

欄名 : 周大調富格曲

最新專欄文章 更多

【周大調富格曲@iM網欄】手工雪糕與提琴
2020/10/27
【周大調富格曲@iM網欄】手工雪糕與提琴
【周大調富格曲@iM網欄】意大利腿王 Culatello di Zibello
2020/10/21
【周大調富格曲@iM網欄】意大利腿王 Culatello di Zibello
【周大調富格曲@iM網欄】參加音樂節 歐洲‧沒有變
2020/09/29
【周大調富格曲@iM網欄】參加音樂節 歐洲‧沒有變

上一篇文章

【中美角力】華府傳再制裁89間中國企業　外交部：反對美方無端打壓

下一篇文章

【青姐話】資金湧資源 博弈定價權
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【租樓理財】地鐵站上蓋　享維港景　夫婦大膽講價　低市價半成租
【租樓理財】地鐵站上蓋　享維港景　夫婦大膽講價　低市價半成租
【螞蟻IPO煞停】螞蟻集團何時捲土重來？內地專家狠批：「馬雲的螞蟻集團已經無法上市！」
【螞蟻IPO煞停】螞蟻集團何時捲土重來？內地專家狠批：「馬雲的螞蟻集團已經無法上市！」
【你財策劃師】44歲家族生意掌舵人 千萬資產退休移民遇阻力（上）
【你財策劃師】44歲家族生意掌舵人 千萬資產退休移民遇阻力（上）
【大行點睇】高盛將呢隻藍籌剔出「確信買入」名單　今日股價即創52周新低
【大行點睇】高盛將呢隻藍籌剔出「確信買入」名單　今日股價即創52周新低
【美股分析】七隻今年股價翻倍的股份　分析師認為仍有上升空間
【美股分析】七隻今年股價翻倍的股份　分析師認為仍有上升空間
【樓市現象】90後夫婦抽唔中新盤 轉投二手遇上善心業主 今年新低價918萬買到譽‧港灣2房
【樓市現象】90後夫婦抽唔中新盤 轉投二手遇上善心業主 今年新低價918萬買到譽‧港灣2房