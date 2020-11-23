▲ 【美國大選】特朗普重要盟友克里斯蒂 公開勸對方認輸

美國大選結果幾乎塵埃落定，民主黨總統候選人拜登已宣布當選，惟美國總統特朗普尚未認輸。與特朗普關係密切的共和黨重量級人物克里斯蒂直言，自己曾投給特朗普兩次，但此時卻希望特朗普認輸，接受美國大選結果。

新澤西州前州長克里斯蒂（Chris Christie）指，特朗普未有提供任何有關美國大選舞弊的證據，又形容特朗普的法律團隊令全國難堪，指現時應以國家為先。

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克里斯蒂表示，自己是特朗普的支持者，亦曾投給特朗普兩次，但是時候接受選舉結果。

特朗普2016年競選共和黨總統候選人提名時，克里斯蒂是首名支持特朗普參選的州長，他在今屆美國大選，亦曾協助特朗普應對與拜登的辯論。

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克里斯蒂尤其不滿，特朗普法律團隊不時指大選充斥舞弊，但每當到了法庭時，卻不見他們提出任何舞弊的證據，以至為是否涉及舞弊一事作出抗辯。

克里斯蒂特別點名，被外界視為特朗普（Donald Trump）的法律團隊成員鮑威爾（Sidney Powell），指她曾聲稱電子投票系統可設置並運行一種算法，將部分投給特朗普的選票轉移給拜登。

不過，特朗普法律團隊較早前已與鮑威爾割席，稱鮑威爾並非團隊成員。

責任編輯：林嘉莉