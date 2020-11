【The Crown】英女王和戴卓爾夫人火藥味純屬虛構 專家逐點闢謠

▲ 劇中英女王和戴卓爾夫人屢次交鋒,火藥味濃,只是劇情需要。

講述英國皇室故事的Netflix劇集《The Crown》第四季開播,觀眾看得津津有味,有熟悉英國皇室的作家為觀眾闢謠,點出劇中哪些情節與現實不符的地方,包括英女王和戴卓爾夫人火藥味濃的關係,以及傳聞皇室考驗客人的「巴摩拉測試」。

英女王和戴卓爾夫人非敵對關係

劇中英女王和戴卓爾夫人屢次交鋒,火藥味濃,原來只是劇情需要,撰寫多本皇室傳記的著名作家維克斯(Hugo Vickers)表示,現實中二人沒有不和,並指出英女王盡力跟每位總理相處,跟戴卓爾夫人未必是親密朋友,但工作關係密切。

戴卓爾夫人於1979年當選,是英國史上首次由兩位女性主理國家,除了觀眾期待有火花外,劇中皇室上下的男成員也拭目以待。劇中愛丁堡公爵菲臘親王知道戴卓爾夫人當選後,曾跟英女王開玩笑,透露不看好的態度:

Two women running the shop.(兩個女人打理店鋪。)

沒有所謂的「巴摩拉測試」(“ The Balmoral Test”)

劇中第二集名為「巴摩拉測試」(“ The Balmoral Test”),意思是王室成員在位於蘇格蘭的巴爾莫勒城堡宴客,通常是對客人的考驗,劇中以戴卓爾夫婦及戴安娜先後到城堡做客,前者黯然離開,後者則獲皇室成員一致好評;但作家維克斯(Hugo Vickers)指,根本沒有這回事。

劇中,戴卓爾夫人曾按指示換上晚禮服出席晚宴,誰料當時皇室成員正穿著休閒服飾,在休息室放鬆閒聊,二人的出現顯得突兀無比,菲臘親王甚至嘲笑二人是穿著睡衣來赴宴,晚飯後玩遊戲時,戴卓爾夫人亦表現得相當吃力,格格不入,後來夫婦二人更因公事提早離開,顯然是未能通過劇中的測試。

相反,戴安娜獲查理斯王子邀請到巴爾莫勒城堡做客,獲得一種皇室成員讚賞。劇中,查理斯在跟卡米拉(Camilla, Duchess of Cornwall)的電話中提到,從沒有見過有人能以如此驚人的卓越姿態,通過「巴摩拉測試」,獲得一眾皇室成員的讚賞。

作家維克斯(Hugo Vickers)表示,關於這個測試,每個情節都是錯的,這個測試根本不存在:

「皇室成員非常清楚,客人會感到緊張,所以他們會竭盡所能,令他們感覺自己受歡迎。」(The royal family is very well aware that guests are going to be nervous in their presence, and go out of their way to make them welcome.)

