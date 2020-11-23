【The Crown】英女王和戴卓爾夫人火藥味純屬虛構 專家逐點闢謠

▲ 劇中英女王和戴卓爾夫人屢次交鋒，火藥味濃，只是劇情需要。

講述英國皇室故事的Netflix劇集《The Crown》第四季開播，觀眾看得津津有味，有熟悉英國皇室的作家為觀眾闢謠，點出劇中哪些情節與現實不符的地方，包括英女王和戴卓爾夫人火藥味濃的關係，以及傳聞皇室考驗客人的「巴摩拉測試」。

英女王和戴卓爾夫人非敵對關係

劇中英女王和戴卓爾夫人屢次交鋒，火藥味濃，原來只是劇情需要，撰寫多本皇室傳記的著名作家維克斯（Hugo Vickers）表示，現實中二人沒有不和，並指出英女王盡力跟每位總理相處，跟戴卓爾夫人未必是親密朋友，但工作關係密切。

戴卓爾夫人於1979年當選，是英國史上首次由兩位女性主理國家，除了觀眾期待有火花外，劇中皇室上下的男成員也拭目以待。劇中愛丁堡公爵菲臘親王知道戴卓爾夫人當選後，曾跟英女王開玩笑，透露不看好的態度：

Two women running the shop.(兩個女人打理店鋪。)

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沒有所謂的「巴摩拉測試」（“ The Balmoral Test”）

劇中第二集名為「巴摩拉測試」（“ The Balmoral Test”），意思是王室成員在位於蘇格蘭的巴爾莫勒城堡宴客，通常是對客人的考驗，劇中以戴卓爾夫婦及戴安娜先後到城堡做客，前者黯然離開，後者則獲皇室成員一致好評；但作家維克斯（Hugo Vickers）指，根本沒有這回事。

劇中，戴卓爾夫人曾按指示換上晚禮服出席晚宴，誰料當時皇室成員正穿著休閒服飾，在休息室放鬆閒聊，二人的出現顯得突兀無比，菲臘親王甚至嘲笑二人是穿著睡衣來赴宴，晚飯後玩遊戲時，戴卓爾夫人亦表現得相當吃力，格格不入，後來夫婦二人更因公事提早離開，顯然是未能通過劇中的測試。

相反，戴安娜獲查理斯王子邀請到巴爾莫勒城堡做客，獲得一種皇室成員讚賞。劇中，查理斯在跟卡米拉（Camilla, Duchess of Cornwall）的電話中提到，從沒有見過有人能以如此驚人的卓越姿態，通過「巴摩拉測試」，獲得一眾皇室成員的讚賞。

作家維克斯（Hugo Vickers）表示，關於這個測試，每個情節都是錯的，這個測試根本不存在：

「皇室成員非常清楚，客人會感到緊張，所以他們會竭盡所能，令他們感覺自己受歡迎。」（The royal family is very well aware that guests are going to be nervous in their presence, and go out of their way to make them welcome.）

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責任編輯：葉芷樺