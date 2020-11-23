【MPF】羅兵咸：放寬A股投資限制或提高MPF回報

▲ 羅兵咸永道香港資產及財富管理行業主管合夥人江秀雲（左），羅兵咸永道香港金融服務諮詢主管合夥人盧啟豪（右）。

香港強積金踏入20周年，羅兵咸永道表示，截至今年8月，MPF年化回報率為4.2%，較同期年化通脹率1.8%高。羅兵咸永道香港金融服務咨詢主管合夥人盧啟豪認為，放寬MPF投資對於A股及另類投資的投資限制，或有助提高整體投資回報。

他表示，目前強積金供款上限為1500元，雖然政府已推出TVC（可扣稅自願性供款），提供每年6萬元的扣稅額上限以吸引市民額外供款，但仍不能滿足市場部分人士的需求。他認為5%的供款上限仍有上調空間，惟需要各方進行研討。

電子強積金能夠提高MPF效率、節省開支

羅兵咸永道香港資產財富管理主管合夥人江秀雲表示，政府即將推出強積金電子平台eMPF，相信這是強積金系統轉型過程中的重要里程碑。對比環球，香港強積金體系較成熟，具高覆蓋率及高安全性，惟效率低及費用高，仍有巨大改善空間，而eMPF正可以改善這些問題。羅兵咸永道資料顯示，強積金基金開支比率由2017年7月的2.06%，降至今年3月的1.45%。

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編輯：陳華