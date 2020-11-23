【王健林旗下】上海萬達酒店被列經營異常名單　市監局﹕公示信息弄虛作假

▲ 萬達酒店管理（上海）在中國分別經營5間高端酒店品牌，萬達瑞華為7星級酒店品牌。(酒店官方網站)

有內地媒體報道，中國前首富、萬達集團董事長王健林持有的萬達酒店（上海）有限公司在上周一（16日）被上海市監局列入經營異常名錄。萬達酒店 （00169） 暫時未有回應。

根據查閱公司平台資料天眼查，萬達酒店被指「公示企業信息隱瞞真實情況，弄虛作假」，因而被上海自由貿易試驗區市場監督管理局列入經營異常名錄。

據了解，萬達酒店管理（上海）在2016年3月，注冊資本為1000萬美元，由萬達酒店管理（香港）有限公司100%持股。

萬達酒店管理（上海）在中國分別經營5間高端酒店品牌，分別為萬達瑞華、萬達文華、萬達嘉華、萬達錦華及萬達美華。

萬達酒店在港交所披露的2020年中期報告顯示，酒店營運業務收入佔集團總收入46%，而2020年首6個月集團酒店營運業務按年下跌48.9%。當時集團指，酒店收入下跌主要被疫情所帶來的旅遊限制影響。

萬達酒店曾在今年7月曾出售20億芝加哥物業項目，有內媒統計，他已經把海外的地產資產全數售出。

中國前首富王健林出售芝加哥物業，清倉海外地產，詳情可見﹕【下一頁】

根據《企業經營異常名錄管理暫行辦法》第16條，萬達酒店（上海）可以在公示發布後30日內向工商行政管理部門申請覆核。此外，在公司被列入異常名錄即日起至三年內，公司亦可申請移出經營異常名錄。

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編輯﹕賴奕羚