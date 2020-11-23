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【疫情第四波】旅遊氣泡未開始即剎停　分析師：冀不要窒礙重啟旅遊勢頭

商業 17:42 2020/11/23

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本地疫情爆發第4波，香港、新加坡的旅遊氣泡未開始即「破裂」，需要延後兩星期。即使旅遊氣泡仍面對大量挑戰，有分析師認為，此仍然是疫苗廣泛使用前，可作為無檢疫旅遊的藍圖；最重要是未有阻礙亞洲市場重啟旅遊的勢頭。

【限聚令收緊】許樹昌：社交距離措施宜再加辣　實行最高規格

香港疫情急速反彈，導致香港、新加坡的旅遊氣泡在正式起行前一日，宣告延後兩星期。據路透社報道，新加坡旅遊業界亦寄望本地疫情盡快回穩，可以推行旅遊氣泡。史丹福瑞士酒店總經理Marcus Hanna認為，旅遊氣泡無疑是充滿挑戰，希望香港情況可有改善，很多國家亦在觀望其旅遊氣泡的實行情況。

雖然兩地的旅遊氣泡只能為兩個市場增加旅客數量，但分析國泰航空業務的Jefferies分析師Andrew Lee認為，旅遊氣泡對於香港而言，是重要的模板；若成功推行，明年有望可擴展至其他10個國家。另一名分析師Brendan Sobie亦指，今次旅遊氣泡延期，最重要是不要影響到亞洲整體重啟安全旅遊的勢頭。

【旅遊氣泡】港星「航空旅遊氣泡」延期最少兩星期推行　邱騰華：減少對旅客不便

【疫情第四波】聖誕旺季前爆第四波疫情　中小企：連唯一希望都失去

責任編輯：葉泳珊

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