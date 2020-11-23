【美國大選】女律師亂指控欠根據 特朗普法律團隊割席

▲ 女律師鮑威爾近期多次在未有根據下提出有關美國大選的選舉欺詐指控，遭特朗普法律團隊與其割席。

美國大選結果未獲官方確認，但民主黨總統候選人拜登料當選，美國總統特朗普仍拒認輸，就美國大選結果向多州興訟。女律師鮑威爾曾遭特朗普視為法律團隊成員，近期多次在未有根據下提出有關選舉欺詐的指控，特朗普法律團隊隨即與鮑威爾割席，稱鮑威爾並非團隊成員。

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鮑威爾（Sidney Powell）一直被外界視為特朗普（Donald Trump）的法律團隊成員，特朗普上周日（15日）也在社交媒體Twitter稱，其私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）領導了一個有著出色律師和代表的團隊，而鮑威爾的名字也在内。

但特朗普法律團隊周日（22日）晚發聲明與鮑威爾割席，稱對方僅以個人身份執業：

她既非特朗普法律團隊成員，亦非特朗普的私人律師。 （She is not a member of the Trump Legal Team. She is also not a lawyer for the President in his personal capacity.）

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鮑威爾近期屢次發表有關選舉欺詐的言論，均被指是陰謀論：

鮑威爾言論 事實 聲稱特朗普於美國大選普選結果中，以壓倒性優勢擊敗拜登 拜登於普選中料領先特朗普約600萬票 聲稱是次美國大選被來自古巴和中國的共產主義資金操縱 未能提供相關證據 聲稱特朗普於大選失去佐治亞州，是因該州共和黨州長肯普（Brian Kemp）遭電子投票系統公司賄賂 未能提供相關證據 聲稱發現關鍵州最少有45萬張可疑選票，一律只投給拜登，未有同時投出國會議員 選民於大選投票時只選擇總統候選人並非罕見現象，過往大選也有出現同樣情況 聲稱電子投票系統可設置並運行一種算法，將部分投給特朗普的選票轉移給拜登 聯邦官員反駁，指選舉期間沒有普遍的選舉欺詐或違規情況，大多數州都使用紙質選票，以便進行重覆審核。

由於鮑威爾的不少言論屬於陰謀論及欠缺根據，尤其是鮑威爾對同屬共和黨的佐治亞州長作出攻擊，更令部分共和黨人開始對鮑威爾的言論表示不滿。

鮑威爾遭特朗普法律團隊割席後發聲明回應，承認她已並非特朗普團隊成員，但仍打算就美國大選發起訴訟。鮑威爾強調自己打算揭露所有選舉欺詐行為，不允許特朗普及其他共和黨人的選票，遭到外國勢力或任何人竊取。

責任編輯：鄭錦玲