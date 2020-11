【美國大選】女律師亂指控欠根據 特朗普法律團隊割席

美國大選結果未獲官方確認,但民主黨總統候選人拜登料當選,美國總統特朗普仍拒認輸,就美國大選結果向多州興訟。女律師鮑威爾曾遭特朗普視為法律團隊成員,近期多次在未有根據下提出有關選舉欺詐的指控,特朗普法律團隊隨即與鮑威爾割席,稱鮑威爾並非團隊成員。

鮑威爾(Sidney Powell)一直被外界視為特朗普(Donald Trump)的法律團隊成員,特朗普上周日(15日)也在社交媒體Twitter稱,其私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)領導了一個有著出色律師和代表的團隊,而鮑威爾的名字也在内。

但特朗普法律團隊周日(22日)晚發聲明與鮑威爾割席,稱對方僅以個人身份執業:

她既非特朗普法律團隊成員,亦非特朗普的私人律師。

(She is not a member of the Trump Legal Team. She is also not a lawyer for the President in his personal capacity.)