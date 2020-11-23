【美國大選】女律師亂指控欠根據 特朗普法律團隊割席

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美國大選結果未獲官方確認，但民主黨總統候選人拜登料當選，美國總統特朗普仍拒認輸，就美國大選結果向多州興訟。女律師鮑威爾曾遭特朗普視為法律團隊成員，近期多次在未有根據下提出有關選舉欺詐的指控，特朗普法律團隊隨即與鮑威爾割席，稱鮑威爾並非團隊成員。
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鮑威爾（Sidney Powell）一直被外界視為特朗普（Donald Trump）的法律團隊成員，特朗普上周日（15日）也在社交媒體Twitter稱，其私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）領導了一個有著出色律師和代表的團隊，而鮑威爾的名字也在内。
但特朗普法律團隊周日（22日）晚發聲明與鮑威爾割席，稱對方僅以個人身份執業：
她既非特朗普法律團隊成員，亦非特朗普的私人律師。
（She is not a member of the Trump Legal Team. She is also not a lawyer for the President in his personal capacity.）
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鮑威爾近期屢次發表有關選舉欺詐的言論，均被指是陰謀論：
|鮑威爾言論
|事實
|聲稱特朗普於美國大選普選結果中，以壓倒性優勢擊敗拜登
|拜登於普選中料領先特朗普約600萬票
|聲稱是次美國大選被來自古巴和中國的共產主義資金操縱
|未能提供相關證據
|聲稱特朗普於大選失去佐治亞州，是因該州共和黨州長肯普（Brian Kemp）遭電子投票系統公司賄賂
|未能提供相關證據
|聲稱發現關鍵州最少有45萬張可疑選票，一律只投給拜登，未有同時投出國會議員
|選民於大選投票時只選擇總統候選人並非罕見現象，過往大選也有出現同樣情況
|聲稱電子投票系統可設置並運行一種算法，將部分投給特朗普的選票轉移給拜登
|聯邦官員反駁，指選舉期間沒有普遍的選舉欺詐或違規情況，大多數州都使用紙質選票，以便進行重覆審核。
由於鮑威爾的不少言論屬於陰謀論及欠缺根據，尤其是鮑威爾對同屬共和黨的佐治亞州長作出攻擊，更令部分共和黨人開始對鮑威爾的言論表示不滿。
鮑威爾遭特朗普法律團隊割席後發聲明回應，承認她已並非特朗普團隊成員，但仍打算就美國大選發起訴訟。鮑威爾強調自己打算揭露所有選舉欺詐行為，不允許特朗普及其他共和黨人的選票，遭到外國勢力或任何人竊取。
責任編輯：鄭錦玲