【香港中小型企業總商會二十四周年暨2020「最佳中小企業獎」、「中小企業最佳拍檔獎」及「鵬程中小企青年創意創業獎」頒獎典禮】

香港中小型企業總商會二十四周年暨2020「最佳中小企業獎」、「中小企業最佳拍檔獎」及「鵬程中小企青年創意創業獎」頒獎典禮已於11月17日假香港會議展覽中心新翼會議廳舉行。當天大會邀請了商務及經濟發展局副局長陳百里, JP ，商務及經濟發展局副秘書長(工商)何小萍女士、香港立法會議員鐘國斌及多位政府與商界精英撥冗到賀，場面盛大。

今年大會口號「中小企業齊啟航 同心協力創輝煌」，疫情下，本港中小企業遭受比1997年金融風暴、2003年沙士以至2008年金融海嘯更大的打擊，雖然特區政府亦推出多項撐企業、保就業的計劃，但本港中小企業依然面對困境，情況令人擔憂。

會長巢國明先生表示在過去二十四年來，在歷任會長及理事會仝人，全體會員以及社會各界人士的關心與支持下，會員人數已超過3,600人，並會一直貫徹創會宗旨，為業界服務。單在過去的一年來説，因疫情關係下有很多項目都要暫停或改以網上進行。

與此同時，在過去一年來，香港經濟受到前所未有的打擊，去年的社會運動令香港社會氣氛緊張，經濟狀況轉弱。豈料今年初開始的新冠肺炎疫情更進一步重創環球經濟，作爲亞洲國際金融中心的香港亦無可避免受到沉重打擊，一直依賴出口市場的中小企業受到訂單劇降的影響，資金流出現前所未有的困難；至於以本地市場爲主的中小企業，自去年社會運動開始至今，在游客絕跡、本地消費疲弱的情況下，亦面臨倒閉危機。雖然特區政府順應本會及業界訴求，推出多項前所未有的「撐企業，保就業」措施，但香港中小企業仍在水深火熱中掙扎求全。

雖然疫情期間所有綫下活動包括講座、交流會、考察團等被迫暫停，但本會迅速應變，積極透過網絡舉辦及支持各種與香港中小企業息息相關的活動，例如透過網絡渠道發放特區政府各項支援中小企業界的政策與措施、舉辦網上視像講座，詳解各種業界支援政策的細節、參與網上直播，分享營商資訊等。此外，秘書處亦積極收集會員意見，本人及理事會同仁透過出席特區政府的咨詢會議及接受傳媒采訪等渠道，向政府及社會各界闡述業界當前面對的各種困難。

頒獎典禮當日舉辦了「中小企奬」頒獎典禮，共頒發了61個「中小企奬」，當中包括5個「中小企業最佳拍檔金奬- 15年」、12個「中小企業最佳拍檔金奬」、13個「中小企業最佳拍檔奬」、16個「最佳中小企業奬」及15個「鵬程中小企青年創意創業奬」。今年繼續設有「鵬程中小企青年創意創業大奬」，及今年特別增設「鵬程中小企青年創意創業奬」「創意設計奬」，由評審於獲獎企業中，選出一名最具創新意念及可持續發展的企業，可額外獲獎金港幣$20,000元正及「創意設計奬」獎金港幣$10,000。

2020 年度「最佳中小企業獎」、「中小企業最佳拍檔獎」及「鵬程中小企青年創意創業獎」

得獎名單 （排名不分先後）

「中小企業最佳拍檔 金 獎」 德國寳(香港)有限公司 (15年) 恒生銀行有限公司 (15年) 香港上海滙豐銀行有限公司 (15年) 職業訓練局 (15年) 香港生産力促進局 (15年) 香港理工大學 中國銀行(香港)有限公司 東亞銀行有限公司 公司註冊處 星展銀行(香港)有限公司 新互動媒體有限公司 渣打銀行(香港)有限公司 創興銀行有限公司 BCT銀聯集團 中華電力有限公司 上海商業銀行有限公司 香港電燈有限公司 「中小企業最佳拍檔獎」 香港按證保險有限公司 香港出口信用保險局 香港郵政 大新銀行有限公司 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 友邦保險(國際)有限公司 富邦銀行(香港)有限公司 Federal Express (Hong Kong) Limited 南洋商業銀行有限公司 新世界設施管理有限公司 Blue Insurance Limited 領展資產管理有限公司 卓佳專業商務有限公司 「最佳中小企業獎」 科文實業有限公司 華大北斗科技有限公司 CM Binary Limited 皇冠爐具(集團)有限公司 永豐興業有限公司 合興隆建材國際有限公司 協利康物理治療中心 裝修佬科技有限公司 美斯凱實業有限公司 諾汶室內設計有限公司 鴻創科技(香港)有限公司 大益建築材料有限公司 創庫集團有限公司 永光(合作)有限公司 源泰運輸有限公司 美味棧國際有限公司 「鵬程中小企青年創 意 創業大獎」 萬御科技集團有限公司 「鵬程中小企青年創 意 獎」「創 意設計 獎」 綠壹研究所有限公司 「鵬程中小企青年創意創業獎」 區塊鏈科研有限公司 色彩絮語設計公司 Ejj Holding Limited 石盒子有限公司 亞洲科技策劃有限公司 FonFair Technology Limited 暮晨有限公司 i-STEM Limited 網煮有限公司 鸚鵡螺軟件技術有限公司 銀髮優質生活(香港)有限公司 The Coffee Moment Limited 高瞻創新科技有限公司



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