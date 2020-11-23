【中美角力】華府傳再制裁89間中國企業　外交部：反對美方無端打壓

據路透社周一（23日）援引一份美國政策草擬文件報道，特朗普（Donald Trump）政府即將制裁89間與軍方相關的中國企業，並限制其購買與使用美國產品和技術，除非獲得相關許可。該份草案指，這對於保護美國國家安全利益至關重要，美國商務部暫時尚未有回應。

【制裁中資】美國投資禁令 高盛指更需留意MSCI指數動靜【下一頁】

中國外交部發言人趙立堅回應指，中方堅決反對美方無端打壓中國企業，並多次就此表明嚴正立場，還指美方所作所為嚴重違背美方一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則，必將損害美國的國家利益和自身形象。

趙立堅稱：「中國企業始終堅持依法合規經營，在國際化經營中嚴格遵守包括美國法律在內的各國法律法規。美方應停止泛化國家安全概念、打壓外國企業的錯誤行為」。

中美緊張局勢料加劇

根據路透社援引的草擬文件顯示，該份制裁名單中包括中國商用飛機公司、中國航空工業集團等數間中國航天領域企業，以及其他領域的合共89家中國企業。分析之，一旦該清單公布，或將進一步加劇中美貿易緊張局勢，並打擊向中國出售民用航空零部件的美企以及相關行業。

此外，該份名單還包括28間俄羅斯企業。

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