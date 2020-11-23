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【商場活動】新地三大商場斥2,000萬推廣聖誕活動　近日銷情向好冀聖誕續增

商業 17:10 2020/11/23

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新地旗下商場元朗YOHO MALL形點、葵芳新都會廣場及旺角MOKO新世紀廣場，今年的聖誕推廣費用斥資近二千萬元，包括推出消費回贈及加入戶外遊樂設施吸客。（新地提供圖片）

聖誕節是商場傳統銷售旺季，新地旗下商場元朗YOHO MALL形點、葵芳新都會廣場及旺角MOKO新世紀廣場，今年的聖誕推廣費用斥資近2,000萬元，當中包括送出總值1,000萬消費回贈及限量精品，以刺激銷情。三個商場近日人流生意均向好，集團憧憬聖誕銷情。

【聖誕節】海港城斥7位數打造聖誕活動　疫情下加碼優惠吸客消費

【商場優惠】北角匯一周生意增近2成　將辦一周年感謝祭繼續吸客

新地租務部副總經理（推廣）陳潔儀表示，三個商場10月份對比上月同期的整體人流，分別錄得5%至10% 的升幅；而三個商場於本月1日至15日的人流、車流和生意額均持續向好。隨着步入11月下旬及12月，在假日氣氛帶動下，各商場及場內一田百貨將進行購物祭活動，以及商場大型聖誕推廣及連串戶外休閒設施的優化項目已登場，期望帶動聖誕人流及生意額有進一步增長。

為配合疫情下的「新常態」，今年三個商場聯同場內近800間商戶食肆聯手推出網上及網下「 Mega Sales」消費回贈，透過直播、手機應用程式及到店消費送出獎賞，同時部份項目加入單車遊、都市農莊及增加室外公園等主題設施，滿足市民喜歡到戶外遊樂設施的需求。陳表示，多項戶外設施相信能吸引不少本地客到訪。

【聖誕節】MegaBox聖誕設Cinnamoroll裝置　料人流及營業額齊升

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責任編輯：朱悅瀅

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