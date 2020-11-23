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【阿里巴巴9988】張勇指反壟斷諮詢是及時與必要 行業需靠法規監管

環球政經 19:07 2020/11/23

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早前，螞蟻集團在A及H股上市前夕突然剎停，內地政府亦有意加大對平台經濟、金融科技的監管。阿里巴巴（09988）主席張勇在出席世界互聯網大會時表示，集團將會積極學習及響應有關政策。阿里巴巴今日升4.3%，收報264元，成交額達118.5億元。

張勇在論壇上指，中國的數字經濟能發展至現時水平，在全球的前列，並湧現優秀的互聯網公司和平台性的企業，都是受益於中國改革開放的大時代，及政府各種鼓勵發展和創新的政策。

【騰訊股價】再次出手收購遊戲業務　騰訊股價仍要逆市下跌  詳情請看[下一頁]

早前，內地監管總局發布了一份《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，對此張勇認為，為保障互聯網和數字經濟更為有序健康地發展，有關部門正在就平台經濟領域的政策和法規徵求意見，是非常及時和必要的。他又指阿里巴巴將會積極學習和響應國家的政策和法規，並用更高的要求建設更健康的平台經濟，為網絡強國和數字中國的建設貢獻綿薄之力。

【宏觀中國】中國互聯網發展報告　全球5G網絡三分一來自中國技術  詳情請看[下一頁]

張勇表示，行業在發展過程中定會出現新問題及挑戰，需要有與時俱進的政策和法規來進行管理。發展和治理監管永遠是相互促進、相互依託的關係，讓平台企業不僅能夠自身發展好，同時能服務於社會的可持續健康發展，帶來百花齊放的創新。這不僅是國家要求，亦應是有社會責任感的企業的自我要求。

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撰文 : 趙家盈

經濟 阿里巴巴－SW（09988）

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