香港10優企業及企業家榮膺2020年亞太傑出企業獎

亞洲企業商會 (Enterprise Asia)重磅揭曉2020年亞太傑出企業獎的獲獎名單。全亞洲共有61名傑出的商界領袖和企業組織憑藉著優秀表現獲得此獎，而其中10個名額由香港優秀企業家及企業斬獲。



在商業領域享有盛譽的亞太傑出企業獎（APEA）今年以“續航•跨界•發展”為主題，打破傳統的桎梏，採用虛擬方式於線上舉辦頒獎典禮，將來自14個國家及市場的商界領袖和企業組織匯聚一堂，共享榮耀。



在這動蕩的一年裡，香港傑出企業家及企業依舊憑著他們一貫的卓越創業精神，成功榮獲2020年亞太傑出企業獎。以下是獲獎的香港企業家及企業：



卓越企業領袖獎

黃漢強博士，及時雨信貸有限公司的首席執行官

侯佩芳，Lead8的聯合創始人

賀楚門，美國如新企業香港分公司的港澳總經理

Steven Pun，普達(香港)電子科技有限公司的首席執行官

蔡文成，永勝醫療控股有限公司的首席執行官

拿督Tony Cheng博士，中奧到家集團有限公司的副總裁

企業躍進獎

智帥(特種安保顧問及項目策劃) 有限公司

Lead8

卓越企業管理獎

Animoca Brands有限公司

智帥(特種安保顧問及項目策劃) 有限公司

羚邦集團有限公司

卓佳專業商務有限公司

永勝醫療控股有限公司

優異勵志品牌

美國如新企業香港分公司

欲知更多詳情，請瀏覽www.apea.asia 。

（資料由客戶提供）