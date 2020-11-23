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香港10優企業及企業家榮膺2020年亞太傑出企業獎

都會情報 17:07 2020/11/23

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亞洲企業商會 (Enterprise Asia)重磅揭曉2020年亞太傑出企業獎的獲獎名單。全亞洲共有61名傑出的商界領袖和企業組織憑藉著優秀表現獲得此獎，而其中10個名額由香港優秀企業家及企業斬獲。


在商業領域享有盛譽的亞太傑出企業獎（APEA）今年以“續航•跨界•發展”為主題，打破傳統的桎梏，採用虛擬方式於線上舉辦頒獎典禮，將來自14個國家及市場的商界領袖和企業組織匯聚一堂，共享榮耀。


在這動蕩的一年裡，香港傑出企業家及企業依舊憑著他們一貫的卓越創業精神，成功榮獲2020年亞太傑出企業獎。以下是獲獎的香港企業家及企業：


卓越企業領袖獎
黃漢強博士，及時雨信貸有限公司的首席執行官
侯佩芳，Lead8的聯合創始人
賀楚門，美國如新企業香港分公司的港澳總經理
Steven Pun，普達(香港)電子科技有限公司的首席執行官
蔡文成，永勝醫療控股有限公司的首席執行官
拿督Tony Cheng博士，中奧到家集團有限公司的副總裁

企業躍進獎
智帥(特種安保顧問及項目策劃) 有限公司 
Lead8

卓越企業管理獎
Animoca Brands有限公司
智帥(特種安保顧問及項目策劃) 有限公司
羚邦集團有限公司
卓佳專業商務有限公司
永勝醫療控股有限公司
優異勵志品牌
美國如新企業香港分公司

欲知更多詳情，請瀏覽www.apea.asia 。

（資料由客戶提供）

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