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【iPhone】iFixit 拆解 iPhone 12 Pro Max　主鏡頭尺寸較iPhone 12增47%

科技 17:15 2020/11/23

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最近，電子產品拆解網站 iFixit 拆解 iPhone 12 Pro Max 的內部結構，指其主鏡頭尺寸較iPhone12增加47%。

蘋果（Apple）今年推出4款 iPhone 12 機型，相信不少人對於最高階的iPhone 12 Pro Max，感到十分好奇。電子產品拆解網站 iFixit ，最近拆解 iPhone 12 Pro Max 的內部結構，指其主鏡頭尺寸較iPhone12增加47%。

據 iFixit 的拆解結果顯示，iPhone 12 Pro Max手機採用6.7吋大屏幕，其主鏡頭的尺寸較6.1 吋的iPhone 12更增加47%，由於iPhone 12 Pro Max 的廣角鏡頭，加入感應器移動式光學影像的防震功能，因此需更多機身空間。

＜＜【iPhone 12】新iPhone勢掀起換機潮　投行上調初期銷售預測至逾8千萬部

＜＜iPhone 12、iPhone 12 Pro現綠屏幕bug！蘋果客服：正調查問題

除了鏡頭之外，iPhone 12 Pro Max內置的電池與 iPhone 12及iPhone 12 Pro不同，該電池的尺寸更加大，並採用「L」 形狀設計，而iPhone 12、iPhone 12 Pro 搭載普通的長方形電池。另外，iPhone 12 Pro Max內部同樣採用Apple獨特的螺絲型號，增加維修複雜性， iFixit 表示其產品的可維修性為6分（總分為10分）。

責任編輯：李寶如

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