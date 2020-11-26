【黑膠唱片的復興@iM網欄】控制諧振 如何配置唱臂？

上一節我們分享過唱盤有不同工作狀態，還記得唱盤有分硬盤和軟盤，摩打有分直驅和膠帶帶動，有全金屬或採用高級亞加力塑料作為材料等等。

廠方除了考慮採納物料的機械特性，生產設備能力，制作生產成本和外觀外。最重要還是如何能管理好機械動作，令諧振產生受到控制最為關鍵。

透過基礎認識巡禮朋友心目中可能已經有一個選擇。既然唱盤需要考慮諧振這因素，唱臂在工作時候產生的諧振更加不容忽視，因為拾取坑紋內的訊息就要靠唱針，唱針就是安裝在唱臂上一個重要的元件。

唱針在坑紋滑動時，它讀取坑紋內的內容 ，唱針和唱臂就會產生震盪。不管震盪來自坑紋內容還是本身唱臂產生的諧振，它也會忠實地送出訊號，交由器材轉換，這就決定了聲音的好壞。

如果閣下選取了較為高級的型號，需要自己配置唱臂，有幾個額定條件就要注意了。

首先我們要認識，唱片內的坑紋是經過機械轉換再透過一個刻模裝置，記錄在黑膠唱片上。而這個裝置是以直線工作形式完成，留下一條螺旋紋在母盤上，我們重播時就是讀取刻錄出來的坑紋。

我們經常看到的就是一個轉盤，唱臂旁路在右面。因考慮唱盤橫面積和美觀視覺比例，唱臂軸心點至轉盤中軸部份，多數由22至30cm設定，就是我們俗稱的9吋和12吋長度範圍臂管。

透過有效長度和補償角度，妥協到重覆了刻模裝置工作軌跡。

唱臂透過坑紋引领活動時，實際上行程角度並不大於30度，左搖右擺窄幅動作，轉軸活動能力相對要很靈活。高質量唱臂為配合唱針循跡力，在天秤條件下，控制好上下活動出現的時滯因素，這兩項任務就交由支點和軸承啤令了。越精密就越精準，追求的就是要時滯收窄，令所有可調條件設定，如Tracking force, Stylus raking angle, Anti-skating盡可能在無斷重覆機械動作時，能在你預設的數值上維持多少。

下次再幫大家選唱頭。

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