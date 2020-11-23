【新地標登場】新世界200億打造機場航天城項目 「11 SKIES」 擁全港最大室內娛樂空間 究竟有幾好玩?

新世界發展（00017）宣佈，集團旗下位於香港國際機場、總投資額高達200億港元的地標式綜合性發展航天城項目，正式命名為「11 SKIES」。

航天城項目「11 SKIES」，由新世界發展旗下K11負責營運，總樓面面積達380萬平方呎，是新世界集團繼尖沙咀Victoria Dockside後，另大型地標式綜合性發展項目，以上項目揉合創意與科技，以突破性思維，打造令人耳目一新的體驗式娛樂，為成人、小孩及商業顧客帶來嶄新的零售、餐飲及娛樂兼備體驗，預計於2022年至2025年期間分階段落成。

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新世界發展行政總裁兼K11創始人鄭志剛表示：「『11 SKIES』結合零售、餐飲、娛樂，以至醫養和財富管理等產業於一個完善的生態圈，為香港、大灣區其他城市及全球人士，帶來獨一無二的創新體驗。『11 SKIES』將可創造成千上萬的就業機會，並借助其四通八達的地理優勢，為多個重要行業拓展新商機，最終為香港的長遠發展帶來新的動力。」

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「11 SKIES」的零售餐飲部分佔地266萬平方呎，雲集超過800家店舖，涵蓋逾120種餐飲概念，規模之大，冠絕香港。說到「11 SKIES」最矚目亮點，是項目擁有全港最大型的室內娛樂空間，多項設施總佔地達57萬平方呎，以學習、探索、歷奇為主題，並會注入大量科技元素，提供一連串VR及AR互動遊樂設施，如飛行影院、大型多媒體表演等。

作為全港最大的室內娛樂中心，該項目引入國際著名並首度進駐大中華區的KidZania兒童體驗樂園，預計於2023年開業，讓小朋友透過角色扮演，從遊戲和體驗中，啟發對各行各業的認識和興趣，增加小朋友的學習能力及好奇心。同時，項目也引入全球最長室內外多層小型賽車跑道SkyTrack，穿梭建築物，全電動跑車配以先進AR互動科技，讓喜愛挑戰的大小朋友和車迷，感受到與天比高的速度感和刺激性。

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「11 SKIES」亦將提供全港最全面的金融及醫養中心，設有三幢甲級寫字樓，總樓面面積達57萬平方呎，預計2022年入伙。三座寫字樓定位各有不同，主力為金融及財富管理、健康醫養等，為香港、大灣區其他城市及跨國大企業提供服務，已成功吸引財富管理及醫養業界優質租戶，包括中國銀行(香港)、花旗銀行、渣打銀行、富通保險及臻萃醫療，服務本港以至大灣區的客戶。



「11 SKIES」跟香港國際機場擴建後的二號客運大樓無縫連接，交通便捷，四通八達，毗鄰屯門至赤鱲角連接路及港珠澳大橋，連繫大灣區其餘十個城市，在「一小時生活圈」的概念下，加上從亞洲主要金融中心搭乘航機來港，四小時內便可抵達，商業發展潛力龐大，項目落成後勢將成為香港市民、海外人士以至整個大灣區7,200萬人口必到的嶄新地標。

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記者：陳詠妍