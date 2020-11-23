【香港疫情】羅致光：向確診基層派5000元津貼 有薪病假打工仔不符津貼

▲ 政府向確診基層派發5000元津貼，享有有薪病假人士不符合要求。

本港新冠肺炎疫情惡化，食物及衛生局局長陳肇始昨表示將向確診者發放一筆過5000元津貼。勞工及福利局局長羅致光於今日（23日）下午5時45分見傳媒，交代向確診者派發5000元津貼詳情。羅致光稱，過往兩日議論很多，今日交代基本框架以減少坊間誤會，推行細節有待確定。本次恩恤津貼對象為11月22日當日或之後確診而需治療的基層本港居民，因留院期間影響收入而面臨經濟困難，政府將提供5000元津貼。

有薪病假打工仔不符資格

羅致光指，目標在本周五開始接受申請，由申請人向所在醫院的醫管局醫務社工提出。他又強調，本次津貼針對被僱或自僱、且不享有有薪病假的人士，如的士司機，不設資產審查。享有有薪醫療病假的人士不符合資格。

羅致光又稱，本次津貼不是鼓勵市民檢測，因政府逐步實行強制檢測，有市民擔心染疫後住院「手停口停」而抗拒檢測 ，津貼更多是為市民減低接受檢測的障礙。他續指，若進行資產審查會變得很複雜，一筆過津貼不像綜援般大金額、長期的措施，若進行資產審查將擾民而非提供幫助。

羅致光：料預算不會太大

至於預算方面，羅致光預計所涉金額不會很大，因香港數百萬全職人員享有病假，不符合條件。他又指，申請人必須就留院治療而減少收入作出聲明，政府亦會抽查，若發現申請人明知不符合資格而申請，相關人士需負上刑事責任。

陳肇始早前表示，基層市民對檢測有所卻步，擔心確診後會影響生計，當局計劃向確診者發放一筆過5000元津貼，毋須資產審查，勞工及福利局敲定細節後公佈。

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編輯：陳健婷