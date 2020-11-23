【美國大選】拜登周二公布內閣名單　擬任命布林肯為國務卿

美國大選結果幾乎塵埃落定，據外媒援引即將出任白宮幕僚長的克萊因（Ron Klain）報道，已經宣布當選的民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）即將於本周二（24日）公布首批內閣名單，同時指鑒於疫情嚴重，將縮小明年1月20日的總統就職典禮規模。

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當中前副國務卿布林肯（Antony Blinken）為國務卿熱門人選，沙利文（Jake Sullivan）有望成為新一任國家安全顧問。根據CNN報道，現年58歲的布林肯曾擔任奧巴馬政府的副國務卿，同時也是拜登競選期間的國家安全顧問。不過值得留意的是，布林肯早前對華言論較為強硬，或為未來拜登領導下的中美關係提供一些啟示，儘管現時拜登尚未明確他的對華政策。

【美國大選】仍未祝賀拜登當選 普京稱要等待最終結果【下一頁】

拜登曾於上周四（19日）宣布，已經確定新任財務部長人選，將於本周四（26日）感恩節前後公布，並稱新人選料會令民主黨內部的溫和派及激進派接受，聯儲局前主席耶倫（Janet Yellen）、聯儲局現任理事布雷納德（Lael Brainard）以及聯儲局前副主席弗格森（Roger Ferguson） 皆為熱門人選。

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