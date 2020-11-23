【iBond 2020】iBond收103.55元再創上市新高 專家指103元或以下可收集

▲ 10月份通縮明顯收窄，憧憬通脹快重臨，刺激iBond今天（11月23日）再創上市新高。

受10月份本港通縮明顯收窄，憧憬通脹快重臨，在港交所 （00388） 掛牌第5天的iBond （04239） ，今天（11月23日）的盤中交易一度高見103.6元，再創上市新高，收報103.55元，較面值100元升3.55%。一通證券行政總裁宓光輝，以及輝立證券企業融資經理陳英傑不約而同料，官債未見頂，料可反覆再闖104元新高。

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宓光輝剖析，參考過去6批官債的表現，通常在掛牌一個月內現沽貨高峰期；之後債價開始喘穩，遂料未來大約兩個月內，當消化沽售潮後，債價料可反覆挑戰104元；若於103元或以下已值得低吸收集。

政府於上周五（20日）公布10月份的消費物價指數（CPI），雖然連續4個月陷通縮；但跌幅遠較預期少，僅輕微下降至0.2%。專家預計，明年在疫後報復式消費，以及低基數效應下，通脹急彈2.6%；較iBond的兩厘保底息為高，令官債的回報最高有望達2.6厘，市料放眼較長綫，有利債價闖新高，甚至挑戰105元才到頂。

大新 （02356） 料本港快由通縮轉為通脹，大新銀行經濟師溫嘉煒回應本報查詢指，預計11月的綜合消費物價指數負轉正，按年會上升0.1%。至於對今年全年的預估，料今年為0.4%。但把明年的預測，由原先預計的1.6%升幅，現上調至2.6%；主要考慮到部分紓困措施，未必會在2021年再推出。而2022年的通脹則再錄得2.3%升幅。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪