【第四波疫情】跳舞相關確診新增50宗 累計132人成最大染疫群組

本港疫情反彈出現第四波疫情，爆出跳舞染疫群組，有消息指今日新增確診約73宗，仍然維持高位雙數，並創3個月新高。當中10宗輸入，8宗本地源頭不明，55宗為相關個案，當中50宗屬跳舞群組相關的個案，此群組已累計132人染疫，超越早前的酒吧群組103人，成為最大染疫群組，估計此群組可能已出現第二或三代傳染。另有70個初步確診個案。

【第四波疫情】政府推檢測確診獲5000元津貼 鼓勵主動檢疫定「中招」惹爭議【下一頁】

【新冠肺炎】政府刊憲強制要求曾到14間跳舞場所人士周二前檢測【下一頁】

Starlight Dance Club染疫群組有確診者曾到過14個跳舞場，政府強制曾到過這些跳舞場人士去檢疫，政府多開在荃灣、西貢及大埔3區共7個地點，設立流動採樣站及樣本瓶派發點。

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責任編輯：鄭靜珊