【趣味韓情@iM網欄】 韓國街頭狂野風味小食

香港好多人都有「掃街」習慣，其實韓國人都是一樣，瘋狂的程度絕對不輸蝕。去到韓國，必定要食的除了刊登旅遊書節介紹的特色韓食餐廳外，就是街道上的熟食小攤檔了。很有趣的是幾乎大街小巷都會發現形形色色小食攤檔都擠滿客人，別以為只有辣年糕和魚片湯，連想像不到的食物也能做出新穎人氣小食。

今次同大家分享一下韓國人氣街頭小食點解可以咁受歡迎，韓國潮流節奏非常非常之快，不單在K Pop或K Drama電視劇集外，只要有一個產品受人注視到，就會即刻滿街都變得一樣，火速售賣同一產品。

1） 小食元祖 - 湯煮魚片串 （約$5-$7)

最出名的相信是水產豐富的釜山產魚肉，加上特別泡製醬汁煮成的湯、湯是可以添飲，在冬天食實在暖心，百試不厭。

2） 烤肉串燒 （約$15-$20/1串）

以豬/牛/雞/羊肉我加入大蔥，菌類，甜椒，年糕成為串燒，即場用電烤爐製出香噴噴的原味/辣味烤肉，肚子不餓也會被香氣吸引。

3）炸馬鈴薯串 （約$20）

原個馬鈴薯刨成薄片串在長竹支上炸至金黃色，沾上不同口味的調味粉，小朋友極為喜歡，非常之香口。

4）窩餅 （約$7）

源於釜山，以糯米粉搓好的麪圈，油炸後剪開鑲入花生，芝麻，椰絲，杏仁粒，砂糖作餡料。

5）蒸糯米腸 （約$20/1份）

紙傳統粉絲作饀，蒸好後必成一片片，配上惟鹽。

介紹完幾款人氣小食，頓時也想飛到韓國呀！

作者_Agnes（張潔英）簡介： 很喜歡韓國傳統文化，在2001年開始學習韓語，透過韓語交流認識很多韓國朋友，傳統文化，生活習慣。多年前學習韓式蛋糕，甜品及花茶，獲取韓國政府認可協會多個花藝甜品導師及花茶茶藝導師的專業資格。大力推動韓國健康飲食文化活動。

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