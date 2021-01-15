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【黑膠唱片的復興@iM網欄】如何令黑膠做到優美流暢重播？看唱臂和唱頭的設定優劣

名人薈萃 15:23 2021/01/15

分享：

不經意地以黑膠唱片的復興為題文章，已經累積了共十四個單元。

翻看一下之前文章，對於分享黑膠系統基礎認識，黑膠唱片的前世今生，因應自己的要求下，選擇心儀唱盤。優化和處理好應有態度，讓這門愛好豐盛你的生活文化培養情操。

已經準備好了，對嗎？我也隱約聽到你們的要求聲音，如何令黑膠做到優美流暢重播？

我們要開始認識，重播表現好壞，內外圈重播不會有高音開义發毛失真現象，這跟唱臂和唱頭設定優劣，絕對會成正比。
有人會走眼，認為唱臂就是一枝直桿加上軸承啤令。實際上它參考了大量幾何數據，調整了不同抵消角度。留心看清楚設計上原來接唱頭位置有曲形角度就會是直線臂桿。相反如果接唱頭位置直線設計，臂桿就會呈如曲棍球棒微微曲型，更有較奇特的S型唱臂。縱然外觀截然不同，但它們背負同一使命，就是要有一個抵消角度，令進行重播動作時，安裝在唱臂上的唱頭針尖，能模擬刻制母盤時直線刻劃軌跡。這需要運用唱臂的支點至唱針超距，經過幾何公式計算出來亦可以說要依靠這個Offset Angle在重播時那段行程，唱針盡可能繪畫出一條直線。

簡單的常識，大家都會同意，如果超距數字越大，模擬誤差就會越少，這也是不爭事實。但基於外觀，唱盤橫向尺寸設計。過長會在重播時產生諧振，活動上產生的時滯，唱臂長度還是離不開9吋，12吋或歐洲較提倡10.2吋，更有廠家量產過14吋的。

下次再傾傾為何有不同Null Point。

如有疑問和技術上查詢，可透過Messenger聯絡，更歡迎不同意見分享。

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作者＿三通Raymond（陳偉明）簡介：

音響器材只是一種工具，所以絕不能以價錢，令聽音樂變得有貴賤。從事音響器材買賣，房間效應設計及產品代理三十多年。上至豪花千萬，簡單如微型組合，服務過不同階層人仕。音響器材要花上多少萬？經常是初相識客人第一個問的問題。答案只有四個字：隱惡揚善！我的工作就從這信念開始。

Facebook 專頁：https://www.facebook.com/三通音樂-482542678515173/

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撰文 : 三通Raymond（陳偉明）

欄名 : 黑膠唱片的復興

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