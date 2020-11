【企管「徐」意門@iM網欄】犯工作大忌？ 打上“You are fired !” 商標

"You are fired!" 相信大家對這一句說話不會陌生,但打工仔絕對不想由人力資源部宴請一頓無情鷄餐。記得多年前有一個受歡迎的美國電視節目「誰是接班人?」每集內容講述幾位求職者競爭出線,各出奇謀,勝出者獲得一年工作合約,年薪是美元25萬,出局者便被伴隨一句 ;「你被炒魷魚了!」(廣東話意思是不被錄用),而這句英語。“You are fired!" 已被申請為註冊商標了。



在職場上,不論是初生之犢或資深的員工,遇到經濟不景氣或就業市場疲弱,尤其是今年疫情嚴峻,很多酒店、旅遊、航運、零售行業首當其衝,各行業接近停擺,其他界別從業員都憂心仲仲,害怕失去工作。經濟大環境轉差,我們只有感到無奈,這不是個人工作表現不佳,而是客觀因素使然,改變不了的現實。這不屬於「炒魷魚」的範疇。

從企業管理角度,相信沒有公司喜歡隨便炒人,在正常情況下,一般被開除原因大多數是因為員工表現不如預期或表現不能達到公司要求,又或者僱員個人能力不逮或性格問題等等,令公司和同事不能共融合作,只有各行各路。

筆者也曾很無奈對一些員工下了「逐客令」,心裡總不好過,但卻是問心無愧,也是對其他在職同事負責任的表示,希望被解僱者明白其問題所在,今天不能共事合作,希望他們日後能夠有自己的發展空間。總括而言,一般被炒魷魚者通常有三種共通毛病:

一、性格缺憾、不善溝通

很多時主管會覺得奇怪,明明在筆試、面試期間表現很好,對答如流、回應得體大方,難得獲一紙聘書。

有些同事放在工作崗位上卻是獨行俠一名,曾經有一位見習經理,是典型的宅男,不善與同事溝通,工作上遇到不懂做的事情也不願意向同事請教;主管樂意虛心指導,也不時鼓勵和提示,並耳提面令,給予三、四次機會,希望其有改善,卻不得要領,這談何團隊合作精神呢!若然三番五次重犯,令主管對犯錯之下屬不能再容忍下去,就算是本領高超,勉強挽留這類員工對重視合作性的組織沒有好處,對同事也產生不良效果。

二、工作懶散、心不在焉

這類同事對主管講解不明卻裝明白,其實是似明非明,又不實事求事,主動深入瞭解工作,反映出其心不在焉,凡事得過且過。有一位主管向員工講解工作安排後,問同事是否瞭解分工情況,全部都正面回應。便指名道姓請該「問題同事」覆述一下,驚訝的是,她說不出半個重點,才辯稱自己對內容一知半解,她不是心不在焉嗎?員工做事用心用力與否,同組同事以至上司,必定很清楚,別以為可以蒙混過關啊!

三、缺責任感、瞞天過海

對公司工作交代並作適時回應,看似是員工基本責任,也是主管對下屬的正常期望。例如一個月前交帶的小組工作,到期時其中一位只完成了一半,導致全組合作的項目延誤,卻推説自己負責的範疇是最難的部份。大家不禁會問:「為什麼不早點揚聲尋求隊友幫忙呢?」,不合作的同事默不噤聲,裝作無知。

曾有一位同事,沒有按時交妥項目報告,亦未有事前通知,星期一請假稱家裡父親急病入院,所以未能完成,卻被同事在澳門街上遇到,大話不攻自破。

各位朋友,以上的幾點問題有些老生常談,若然犯上卻是工作大忌,隨時會被封上”You are fired “ 的商標。朋友們,祝大家工作愉快!

作者_徐聯安簡介: 徐聯安 , J.P.,現為亨達集團主席,負責集團環球及策略發展,擁有超過廿多年銀行、證劵業及資產管理的高級管理經驗。熱心社會服務,多年來擔任多項公職,如香港證券業協會主席、教育局優質教育基金督導委員會主席、金融發展局人力資源小組委員等。

