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【新冠肺炎】疫情打擊皮草業　皮草拍賣行擬在二至三年內暫停營業

商業 16:41 2020/11/23

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新冠肺炎疫情進一步打擊皮草業。

新冠肺炎疫情進一步打擊皮草業。據BBC報道，全球主要的水貂生產國家丹麥早前因疫情宰殺所有水貂，當地有業界擔憂即使疫情完結，生意亦不能恢復，皆因要飼養有相同皮膚質量和顏色的水貂，需時15至20年。皮草拍賣行「哥本哈根皮草」（Kopenhagen Fur）亦宣布，直至今季的皮草和早前的庫存出售為止，將在二至三年內有限度關閉。

疫情增皮草業生意不確定性
事實上，隨着動物福址被更廣泛討論，許多時尚品牌已停止使用皮草，並轉向選擇其他替代品，亦有愈來愈多奢侈品品牌轉用人造毛皮。而近年全球最大皮草進口國中國對皮草的需求開始下降，加上疫情令中國擔憂動物產品進口有風險，令行業在未來面臨更大不確定性。

【企業管理】疫情改變企業委任CEO因素　港企更重視CEO任職經驗

【新冠肺炎】疫情打擊生意　三菱製紙轉生產口罩不織布求生

據國際毛皮聯合會（IFF）行政總裁Mark Oaten表示，目前亞洲佔皮草銷售35%至40%，南韓為中國以外另一個主要的皮草銷售市場。但他坦言，過去3年消費有所下跌，而皮草消費趨勢從較貴價的皮草外套，轉為價格較相宜的皮草裝飾。

【中美角力】美國家安全顧問：越南需遏制轉運中國貨　避免美國關稅

歐晰析企業管理諮詢公司（OC&C Strategy Consultants），其專門研究奢侈品服裝和美容的戰略顧問Veronica Wang指，中國年輕一代的消費者有更高社會責任感，消費觀念正在轉變。她稱，即使在中國，今年亦有很多皮草公司結業。

責任編輯：馬意文

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