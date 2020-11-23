【ET講股通】梁耀康︰小米績前先炒起　同場加映答股環節（立即觀看）

恒指全日收報26486點，升34點。大市成交額1,520億元。

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指未能企穩26500點，高位續整固。國指則乍現向上突破。上證能否突破橫行區，值得留意，或有望帶動港股。美國本周感恩節，美股或較淡靜。

港股受壓，主因市傳美國又擬制裁中資企業，影響市場氣氛。猶幸資金尚在板塊間輪動。恒生科指期貨今日登場，相關成分股未來波動或增。

小米明放榜 留意26.95元支持

港股主要靠小米 （01810） 帶動，股價升8%至27.6元破頂，支持看26.95元，再下一級支持26元，若失守，則重陷橫行區整固，惟向下大跌機會不大。小米明天放榜，且看盈利能否如期超預期。互聯網服務盈虧、新業務發展、會否再批出認購權等事項，俱值得留意。有貨者，可續持有；若有意吸納，宜待回至24元水平吸納。

阿里張勇談反壟斷諮詢 釋疑慮

阿里巴巴 （09988） 升4.3%至264元，主因管理層張勇發話，指認同反壟斷監管實有必要，紓緩市場對該股與監管當局不和的憂慮。且看短綫能否重上裂口頂272元，若不能，則續陷整固；向下支持則看245元。

光伏股宜選福萊特 支持看20元

中央重申支持環保事業，光伏股炒上。保利協鑫 （03800） 大升25.5%至0.64元，惟升幅已大，加上公司基本面未算理想，不建議追入。有貨者，短綫目標看0.79元，支持則看0.54元。

光伏股宜揀福萊特玻璃 （06865） ，股價升11.3%至22.6元，突破下降軌阻力，留意20元支持，中綫支持則為18.38元；若失守，宜減持。

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