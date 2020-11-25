【源‧來自有機@iM網欄】「天然有機」不是口號！ 要學會保護人體最大的器官

現在很多朋友在購買食物和飲品之前，都習慣先檢查成份表，可是，只有少數人在購買護膚品和個人護理產品時，也會這樣做。

其實，皮膚是我們人體最大的器官。

你知道我們的皮膚實際上是人體最大的器官嗎？它是一個有生命的系統，包括頭髮、指甲、腺體和受體，為人體執行9大功能，包括：

通過汗水排出鹽份、水份和毒素

保護我們免受物理、化學和生物損害

調節水份

就炎熱、寒冷、痛楚和舒適度作出反應

協助保持穩定的體溫

防止礦物質流失

將陽光轉換成維他命D3

代謝脂肪

ü 分泌皮脂

我們的皮膚可以吸收護膚品和個人護理產品內的成份，不少研究發現，不少成份可以通過皮膚滲透到血液中。

天然有機產品已有數以千年的歷史

隨著越來越多消費者意識到人造化學成份可能帶來的問題，包括致敏、致癌、干擾賀爾蒙、對環境的破壞、對動植物的傷害等，更多人嘗試尋找更安全、健康的替代品，因此天然、有機產品越來越受歡迎。事實上，天然有機產品並不是新鮮事物，我們的祖先很早已經將天然材料用於藥物和日常護理中，就像中國人使用中草藥一樣，有數千年的歷史。

只是，有機和天然護膚品和個人護理產品，目前仍未有全球性的一致定義。因此，很多生產商在描述他們的產品時，可以隨意使用「有機」和「天然」等字眼，儘管產品可能只含有很少比例的天然/有機成份。

此外，很多產品仍然不提供成份表，即使有，可能都是一堆化學名稱，如果沒有專業知識，一般人基本上不會知道它們是什麼以及是否有害。更嚴重的是，很多安全性成疑的人造/合成成份，在大多數產品中仍然被廣泛使用，因為只有少數政府（如歐盟）禁止他們出現在食品和護膚品、化妝品中。所以選擇獲有機認證的護膚品和個人護理產品，變得比以往任何時候都重要。

不同的天然有機成份可為皮膚和身體提供不同的養份和幫助／功效，因此除了有機認證，我也經常鼓勵朋友多了解各種成份的特性，從而選擇最貼切自身需要的產品成份組合，不要人云亦云。

舉個例子，坊間流傳有很多選擇含天然油的護理產品，其中一個你可能都聽過或用過，就是椰子油。有些人覺得椰子油可有效滋潤皮膚，但同時有另外一些朋友會覺得它非常油膩，永遠停留在皮膚表面不會被吸收。這種兩極反應很可能是原材料椰子油的處理，初榨未經氫化、精煉的椰子油才能被皮膚容易吸收，並滋潤皮膚！

另一個例子是橄欖油，特級初榨橄欖油才含有高份量的抗氧化劑和維他命，如果是使用橄欖油油渣油，便完全是兩回事。因此不妨多了解各種成份的特性，做個精明消費者。

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