【室內設計】760呎單位展現Less is more 營造北歐淡雅風3大元素

買入觀塘觀月樺峰三房單位的戶主，希望把新居打造成北歐風格。所謂北歐風格就是崇尚「少即是多」（Less is More），採用明亮乾淨的色調，加上單位有近760平方呎，空間感充足，設計師由此加入現代歐式元素，運用金屬及木傢俬點綴，也不會令人感到侷促，反而令整體設計簡約中帶優雅。裝修工程費用約為70萬元。

兩位成人居住在760平方呎的三房二廳單位，實在非常寛敞，從設計角度亦有很大空間發揮。不過戶主希望住所走北歐風格，換言之主調是簡約、明亮，故設計師選用淺灰、淺木、白、米白等為全屋主調。北歐風格另一重點是強調空間的釋放。住宅的客飯廳夠大，即使放下梳化、飯桌及電視櫃後，空間仍綽綽有餘。

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打造淡雅北歐風3大元素:

一、全屋淺色如淺灰、淺木色、米白或白等為主色

二、牆身、傢俬用上簡約的花綫設計，配上木、金鋼等點綴

三、保留空間感

摘錄自683期《iMoney》Focus 精明裝修

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撰文：鄭靜珊

設計資料及圖片提供︰裝修平台「裝修佬」

設計公司︰九月設計