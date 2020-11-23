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批俄羅斯未有遵守協定　美國正式退出開放天空條約

環球政經 17:25 2020/11/23

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美國於周日（22日）正式退出《開放天空條約》（Open Skies Treaty）。

【美國大選】拜登周二公布內閣名單　擬任命布林肯為國務卿：【下一頁

《開放天空條約》是於1992年，美國與北約及東歐部分國家，以至俄羅斯在內等國簽署條約，允許成員國之間以無武裝偵察飛行，收集有關其軍事活動數據，並於2002年生效。

美國總統特朗普（Donald Trump）於5月時表示，俄羅斯不遵守該條約，因此將於6月退出該條約。事實上，自簽署《開放天空條約》以來，俄羅斯與美國之間，就經常指控對方。美方指責俄方，在加里寧格勒（Kaliningrad）一帶，施加航班限制，不允許在軍事演習空域一帶飛行；俄方又拒絕美國在喬治亞州與俄羅斯交界的6.2英里範圍內飛行。

美國國務卿蓬佩奧表示，美國退出該條約可以令國家變得更安全。俄羅斯則表示，美國退出不利歐洲以及其他盟友的安全，不過，美國就指責俄方未有遵守該條約，是亳無根據。

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責任編輯：黎淑雯

軍事演習 軍事 特朗普 東歐 俄羅斯 加里寧格勒 歐洲 美國

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