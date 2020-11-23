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【品質生活@iM網欄】母乳餵哺問題觸發未來汽車設計 21歲知專女生奪冠

名人薈萃 16:18 2020/11/23

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一般聖誕前，所有公關都是忙得不可開交，包括我。在一次幫客人安排傳媒訪問中，最深印象就是年僅21歲香港知專設計學院（HKDI）產品設計係高級文憑畢業生周穗莹(Ann)的訪問。香港國際汽車博覽 (IMXHK) 將於明年8月18日至24日舉行，其主辦商國際車展（香港）管理有限公司較早前為香港大專學生推出「設計未來」汽車設計比賽，Ann在比賽中得獎，並獲得前往意大利名設計公司Zagate 實習的機會。設計意念源於在職女性餵哺母乳的困難，舒適的私人空間不易找，因此把2050年的汽車設計成透明圓狀的外型，座位能變形適合任何身材的乘客，給予乘客置身母親懷中舒適的感覺；並考慮到道路狹窄及擠塞，汽車能視乎情況合體。一個儼如巨大玻璃球的未來汽車設計便誕生，評判們一致覺得有創意、「過癮」，給了她冠軍。

我為Ann安排了好幾個傳媒的專訪，在他身旁聽了好幾次他的設計概念和學習設計的過程，當中也有令我深思、啟發性的地方。她在學校主要修讀產品設計為主，對汽車零件機械結構，完全零知識之下，單憑創意，大膽嘗試，撃倒一眾男生參賽者，如此年輕女子，便奪得未來汽車設計冠軍，我也有興趣想知箇中原因。

Ann在高中的時候從廣州移民來香港，本身語言不是太大問題的情況下，很快便適應香港的生活，與身邊香港同學們相處也合得。很快，紮實的畫工令Ann一直成為班上的高材生，原來國內學習藝術畫畫都很艱苦，據Ann所言，國內於考試前數個月，各同學都要接受朝早6時半練習畫功至凌晨12時的密集苦練，這對香港學生來說，幾乎是受不了！其實又不能一味抹煞刻苦，在學習過程中吃點點苦頭，可能是非常珍貴的磨練！這令我想起韓國超級女團BLACKPINK中的泰國成員Lisa曾經公開說過，從前當所有訓練生練習到凌晨12時的時候，她仍堅持練習至凌晨3時，不斷累積比人多3小時的努力，成就了今天的Lisa。魄力加上持之以恆的努力，相信邁向成功便越來越近。

除此之外，Ann還參加不同類型的設計比賽，令自己進步及增值。在訪問期間，發現這小妮子的毅力非常厲害，思想更具前瞻性，說話時非常淡定得體，組織力強、思想有見地。而且分友善，記得有一次訪問我忘記了向他再確定時間，他也願意放工後從火炭趕去銅鑼灣接受訪問，非常配合，與人合作感覺舒服，印象自然加分，與人好印象「識做人」，機會自然也比其他人多

努力一下很容易，一直努力很難得。堅持一下很簡單，一直堅持不容易。在我角度來說我看，Ann未來一定會成功！祝福她。

作者_比雅簡介：

當過十多年傳媒後轉職PR，範圍離不開美容、時裝、旅遊、親子以及吃喝玩樂。客戶包括昂坪360、港鐵商場、旅遊局、拍賣會等。已婚不等於變師奶，窮不等於放棄夢想，沮喪時也不要放棄自己，就是堅持要過高質生活。

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