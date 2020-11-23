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【宏觀中國】中國互聯網發展報告　全球5G網絡三分一來自中國技術

股樓投資 15:54 2020/11/23

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浙江烏鎮正舉行「2020 世界互聯網大會」，同時在會上，中國網絡空間研究院發布了《中國互聯網發展報告2020》，報告了中國各個互聯網領域的最新情況。

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其中，5G方面。目前全國已建成5G基站超過48萬個，5G網上終端連接數超過1億。報告指，2020年中國在5G建設的關鍵一年，據統計，從2020年開始，全球的5G網絡將有三分一來自中國技術。另中國的數據中心產業發展迅速，2019年中國數據中心約有7.4萬個，佔全球總量23%，市場規模破1,562億元人民幣。

該報告又稱，2019年中國在人工智能專利申請數量首次超越美國，成為世界第一，專利申請數多達11萬項。同時，服務器操作系統也開始形成競爭力，好像華為發布的鴻蒙操作系統（ HarmonyOS），便有望打破 Android操作系統在國內手機市場的壟斷。

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此外，報告提及了中國的衛星產業，組網數量在30顆以上的低軌道衛星項目多達10個。自2020年6月北斗三號全球衛星導航系統開通，可提供導航、定位、國際搜救等服務，全球範圍定位精度優於10m，北斗三號衛星核心部件的國產化率達100％，目前北斗相關產品已出口120多個國家和地區。

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記者：林衛

專利 華為 Android 中國 5G

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