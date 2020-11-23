【美國大選】仍未祝賀拜登當選　普京稱要等待最終結果

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）已經宣布勝出大選，開啟入主白宮的過渡期工作，並獲得多國國家領導人祝賀。惟俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）遲遲未有祝賀拜登贏得美國總統大選，普京本周一（22日）稱，他仍保留祝賀，直至官方最終確認勝選者。

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普京在接受電視節目訪問時指，他並非不祝賀美國新任總統，會與任何獲得美國人民信任的人合作，只是選舉的正式結果應當依照既定慣例和法律規定來確定，但強調並非別有用心，也沒有什麼理由繼續破壞兩國關係。

普京早前曾指美國的選舉制度存在重大缺陷，質疑「勝者全拿」（Winner-takes-all）制度是否真的民主，但強調並非要侮辱美國選舉制度。

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編輯：李勝男