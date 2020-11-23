【夢想本應翱翔@iM網欄】抱持清晰目標 初創必要知道的投融資二三事

從去年開始，我擔任「香港數碼港投資者網路」（CIN）的主席，希望透過聯絡不同地區的投資者為數碼港的初創提供意見和融資機會。今個月初，數碼港舉辦了年度旗艦活動「數碼港創業投資論壇」，而作為CIN 的主席，我有機會訪問了不同的嘉賓，大部分都是投資者，對於初創企業發展及初創融資有些見解可以與讀者分享。

危中有機 全球企業續投資尋寶

活動上，我和多位嘉賓都關心新冠疫情對不同行業的影響，同時大家也意會到這是物色優質創新項目的良機。我們注意到，疫情下明顯增長的領域包括網上金融服務、電子商務、在線教育、遠程醫療等等，而當然最直接得益的是雲計算，視頻電話及視頻會議所需的空間都靠雲來實現。

企業為了應付新挑戰，都抱著更開放的態度與初創合作。在疫情前，不少企業為了提升本身核心業務的競爭力，紛紛密集投資於創新項目。根據美國市場研調機構CB Insights，全球企業投資（CVC）金額從2015 年322億美元增至2019年571 億美元。

企業對於發掘線上線下商機的意識也愈來愈高。活動上的其中一講者提到，明白到消費者體驗的重要性，於是在該集團主打的電子商務行業之外，也於年前投資了國內最大的零售大賣場。結合線上線下的優勢，該公司可以提升整理貨存的能力，透過市場洞察的數據，分析出不同城市、地區最受歡迎的產品，同時通過優化物流鏈路，來提高送貨的效率，從而提升客戶的體驗。

無疑，有危也有機，疫情帶來了挑戰，但是企業仍希望在投資項目中尋寶，覓得具潛力的初創，為未來作好準備。。

創投債務融資 拓展不同融資方式

初創除了靠發行股份融資外，也可以透過創投債務（Venture Debt）來融資。一般金融機構不會貸款給沒有盈利或沒有抵押的公司，但如果初創已經有一定的客戶、穩定的現金流，以Venture Debt加大股本融資，可以幫助公司發展，又能避免創始人的股權過份攤薄。

新加坡政府在2015年就透過主權基金成立創投債務融資基金和鼓勵其他金融機構支持，國內近年也看到Venture Debt的投資者越來越活躍. 今年我們有份投資的Lynk就從一新加坡的創投債務基金拿到貸款。惟香港在這方面就比較落後，希望政府未來也可以利用政策去鼓勵不同的融資方案。

定立清晰目標 物色長期合作夥伴

初創的創始人和他們的投資者一般都會認為IPO就是終極目標。不過對於融資市場中有獨到見解的投資者而言，不管公司處於哪個融資階段，是種子輪、A輪到D輪、是私募還是尋求上市，最重要是初創要有清晰的使命。

企業若果只為牟利而存在是無法持續的。不論是資本市場或投資者，抑或上市前的私人投資者，公司的使命和目的才是眾多投資者關注公司是否可持續發展的關鍵之一。如果初創創始人堅定地抱持信念、實踐使命，並解決實際問題，則有更大機會能為社會及行業帶來改變、推動市場發展，並獲得認同。這些都會是有助初創融資的關鍵點。

另外，企業不要只看眼前利益，應該物色長期的合作夥伴，找到能為業務增值、分享智慧、並對你的業務有信心的夥伴。營商之路非坦途，初創者需要有長期夥伴在旁支持。

至於IPO的實際操作，有時承銷商或會遵循一個較傳統、標準化的套路來為企業提供建議， IPO是讓創始人展示業務的好機會。創始人應是最了解業務的人，懂得如何定位、如何描述，應確保創業最初的那股熱情滲透在你講述業務的方方面面，否則聽者便無法感受到。

抱持清晰目標 為市場帶來價值

融資方法有多方面，無論是CVC、 M&A、或者IPO，但最重要還是一句：公司是否有清晰的目標並為市場帶來價值。所以大家在想自己的初創估值可以有多少時，不如先想一下產品是不是具備有足夠的市場價值，千萬不要「閉門做車」。