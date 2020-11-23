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【小米1810】擬建無人手機工廠 小米績前升逾8%

股樓投資 16:39 2020/11/23

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小米（01810）將於明日收市後公布第三季業績，集團股價現升逾8%，報27.6元，日內曾創上市新高27.8元，成交86.4億元。

近日小米董事長雷軍表示，集團計劃建立每年可生產千萬手機的100%無人工廠。雷軍指，小米今年初在北京亦莊建立了一個實驗性質的智能電話工廠，並指該廠擁有目前中國最高階的智能電話生產線。

另外，小米集團副總裁、中國區首席營銷官（CMO）楊柘日前離任。內媒指，楊柘是因個人健康問題而請辭管理職務。楊柘在行內有豐富經驗，曾於三星手機中國區、RIM（黑莓手機）中國區與利盟（Lemark）等公司擔任要職，並負責營銷相關事務。楊柘已轉任小米集團中國區營銷顧問。

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撰文 : 趙家盈

經濟 小米集團－W（01810）
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