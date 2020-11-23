【賢行軼事@iM網欄】以品類還是客群為中心？你未必想過的商場佈局

經濟繁榮時原有大企業的勢力會更鞏固，經濟下行時更重視創意，反而能讓小公司找到機會，逆境很多時是市場洗牌的契機。零售業亦然，尤其是大型購物商場生態，有別於街舖業主的多樣性，在香港的購物商場主要都是隸屬大型地產發展商，他們在挑選租戶時很多時都會考慮其背景，這也無可厚非，始終實力雄厚的公司和品牌承租能力較強。小店若非極具特色，要進入大型商場並不容易，所以不少公司會以能進駐地標性商場作為發展里程碑，視為是市場對自己的肯定。

面對經濟環境變化，大型連鎖店在店舖數目上有足夠空間調整，一些購物商場便出現機會給有實力的新興小商戶。上星期跟經營不同店舖的朋友們相聚，因為當中有創業數年的朋友獲大型商場邀請開店，便討論到在商場開設店舖的利害。相對於舊街舖，商場會比較有管理，很少會在建築維修上出現問題，就算真的發生也不會求救無門。而街舖會受店外街道環境和建築物上層影響，例如衛生問題，遇上火警、爆水管、修路等等意外都會增加商戶煩惱。

但世上並沒有免費午餐，這些方便都會在租金外的管理費、冷氣費中反映，而且還有市場推廣費，但商場的市場推廣能力良莠不齊，差距很大，很多時只是換換節日佈置之類，不要抱太大期望。另外，最重要的是商場還會收取營業額租金 (Turnover Rent) 或抽成，即是按商戶營業額的某個百分比來計算租金，若高於基本租金時，商場便會按此收費，所以生意越暢旺，商戶需支付的租金便越高，商場立於不敗之地。說到這裡，旁邊不是經營零售的朋友便已在查看具商場業務的公司股票了。

商場管理是一門學問，作為商場管理學會的專業會員，雖然我沒有管理過商場，但經常以商戶身份跟業界交流，若透過有效商場管理增加人流並能幫助商戶提升營業額，商戶也會樂意支付營業額租金，始終能支付營業額租金亦同時反映商戶租金支出佔營業額比率能保持相對健康水平。

商場管理對外包裝和形象需要有定位外，對內其中一個很重要的環節就是商戶佈局，在香港大部份商場和百貨公司也相類似，基本上都將承租能力最強的店舖放在最低層，所以大部份商場都是奢侈品牌、珠寶鐘錶、化妝品佔據了低層，佔地比較多的家庭電器、大型食肆、戲院等大都會在頂層或地庫，一些具特色而佔地不是很大的食肆有時候則穿插在不同樓層，因為食肆有吸引人流的作用，不同樓層都會盡量劃分得很清晰，例如時尚服飾、運動服裝、童裝等都有清晰區域。以品類劃分是最常見的佈局，商場租賃部需十分熟悉不同品牌發展，因原本看似同品類的品牌，經各自發展後會出現突破原品類的變化，那按品類的劃分便不一定是唯一的方法。

發展新加坡業務初期，經常到當地逛商場，受香港商場佈局多年薰陶，初逛部分商場如愛雍・烏節 (ION Orchard)、怡豐城 (VivoCity)、新達城 (Suntec City) 會感到佈局看似有點混亂，當時我有所疑問，為何區域的劃分有時候不一定十分清晰？有次同行的一位前輩告訴我要留意鄰近品牌間的定位佈局，細看下發現高價格段的品牌雖然不同品類但也會放在一起，例如高消費力的消費者去買名錶出來，旁邊會是一間高價位的時裝店，而學生逛完文具店出來，會正好遇上街頭時裝店，那也正好是他們會消費的品牌，一個區域內的店舖雖然不同品類，但目標客群卻是一致，為消費者提供另一類的方便性。

在中國內地一些大型購物商場也有類似情況，商場地面樓層多屬於高級時裝品牌，在高級男士服裝店旁想來不適合運動或戶外服裝吧！但商場卻敢於讓一些頂級運動服裝開設在大堂樓層，高級時裝旁是頂級運動服不是正好同一目標客群嗎？在愛瑪仕 (Hermès) 旁有一家戶外服裝界的「愛瑪仕」也是絕佳的配搭，成功令相關客群加長停留時間，有效提升各商戶業績。這樣的引導購物推介，在網絡世界常有應用，反過來可給予實體零售的啟發。

後記：討論了一晚，朋友們不忘探聽在疫情下哪些地產商最體恤商戶，因為商業秘密關係我並沒表達意見，但大家所猜想與實際有不少出入，事實是令他們意想不到的，果然公關很重要。

作者_廖寶賢簡介： 行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

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