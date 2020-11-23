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YouTube 宣布將廣告Podcast化　以純聲音方式播出

科技 16:24 2020/11/23

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因應用戶聽音樂和收聽 Podcast 的需求增加，YouTube 日前宣布推出全新的聲音廣告，並同時推出新的廣告分類，讓廣告商可透過「音樂類型」或「心情」等廣告分類接觸特定使用者。

現時，全球逾20億使用者每月都會在YouTube上聆聽最少一首音樂，而在 YouTube上播放的廣告絕大部分都是「有聲有畫」，但因應用戶聽音樂和收聽 Podcast 的需求增加，YouTube 日前宣布推出全新的聲音廣告，並同時推出新的廣告分類，讓廣告商可透過「音樂類型」或「心情」等廣告分類接觸特定使用者。

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YouTube Music自推出以來，一直都改良其平台以提供最佳的視聽體驗。最近就宣布將推出新的廣告型式，將廣告Podcast化，以純聲音的形式播出廣告。而YouTube的聲音廣告的長度將設在15至30 秒間，讓使用「背景播放」的用戶不會因缺少視覺畫面而破壞其廣告效果。

Google表示，用戶在欣賞某些短片時，不會一直看着畫面，很多時會當作背景音樂收聽。針對音樂播放為主的YouTube影片，他們希望藉以「聲音」作為與使用者溝通的主要渠道，做到「當使用者閉上眼睛，還是可以清楚了解重點」的廣告，而即使廣告有畫面，亦僅能以定格畫面或是簡單的動畫呈現。

在聲音廣告的Beta測試中，YouTube發現高於75% 的聲音廣告令用戶對於廣告商的品牌認知大大提升。舉例來說，Shutterfly的聲音廣告，就提升了14%的廣告迴響和2%的使用者好感度。

目前，YouTube用戶大多以「影片」模式接觸平台內容，據YouTube統計，約85% 的用戶沒有開啟「背景播放」的功能；但其他的15%使用「背景播放」的用戶，則可讓廣告商透過聲音廣告開拓客源，賺取更多廣告收益。

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此外，YouTube也同時推出新廣告分類方式，讓廣告商可以更精準針對目標客群。廣告商將可透過「音樂類型」或「心情」等將廣告分類，以Top 100音樂排行、音樂類型、心情及興趣等，來設定YouTube廣告組合。透過各國排行、音樂類型的廣告分類，廣告商可以客製化廣告內容，將廣告內容更在地化，並加入不同文化元素，融入用戶的播放清單，也更有機會透過K-pop、Hip-hop 等音樂曲風接觸全球消費者。

責任編輯：施雯雯

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