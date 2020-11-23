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【11SKIES】新世界航天城定名為11 SKIES　零售餐飲面積超海港城、多家金融機構承租寫字樓

股市 15:39 2020/11/23

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新世界發展 （00017） 投資赤鱲角航天城有新進展，新世界公布，航天城項目正式命名為「11 SKIES」，11 SKIES項目設有3幢甲級寫字樓，目前已有財富管理及醫養業界承租，包括中銀香港 （02388） 、花旗、渣打 （02888） 、富通保險及臻萃醫療，預計可於2022年入伙。

新世界續指，11 SKIES由新世界旗下K11負責營運，總投資額200億元，總樓面面積380萬平方呎，預計2022年至2025年期間分階段落成。

中策向鄭家純發新股 股價大升逾3成，詳情可見【下一頁】

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零售餐飲面積　勝海港城商場

寫字樓以外，11 SKIES 另有零售、餐飲、娛樂設施，當中零售餐飲佔地266萬平方呎，預料有超過800家店舖。

以現有香港商場項目作參考，九龍倉置業 （01997） 旗下海港城商場部分面積206.8萬平方呎，11 SKIES 的零售餐飲部分規模超越海港城，而海港城連同酒店、寫字樓等設施，則達841萬平方呎。

鄭志剛：創造上萬就業機會

新世界續指，11 SKIES將設有全港最大型的室內娛樂空間，設施總佔地57萬平方呎，如飛行影院、大型多媒體表演等，亦將引入全球最長室內外多層小型賽車跑道SkyTrack，以及引入國際著名並首度進駐大中華區的KidZania兒童體驗樂園，預計於2023年開業。

新世界行政總裁兼K11創始人鄭志剛表示，11 SKIES結合零售、餐飲、娛樂，以至醫養和財富管理等產業，可創造上萬就業機會。

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編輯：麥德銘

香港股票 新世界 海港城 新世界發展（00017） 鄭志剛 鄭家純 中銀香港（02388） 花旗銀行
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