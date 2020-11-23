  • 23°C
香港時間 : 20201123日 (一) 16:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】阿斯利康有效率僅為70%　疫苗有望明年初面世

當炒股 15:36 2020/11/23

分享：

阿斯利康早前表示，疫苗有望在兩個月內面世。

新冠肺炎疫情肆虐近一年，繼輝瑞（Pfizer）及Moderna後，再有疫苗利好消息。英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）公布，研發的新冠疫苗達到主要療效終點，平均有效性達到70%，不過較美國輝瑞藥廠（Pfizer）、美國生物技術公司Moderna分別所研發的新冠疫苗低。

阿斯利康（美：AZN）上周五收報55.3美元，升2.35%；輝瑞（美：PFE）上周五收報36.7美元，升1.4%；Moderna（美：MRNA）收升5.2%。

阿斯利康早前表示，疫苗有望在兩個月內面世。該疫苗可以在正常冰箱條件下儲存，2021年產能將達到30億劑量。目前，牛津大學與阿斯利康在英國、巴西有逾2萬名志願者參與測試。

相關文章：【輝瑞疫苗】FDA委員會下月10日討論輝瑞BioNTech疫苗申請 稱最快可於聖誕節前交付疫苗 （第三版）

【康希諾疫苗】康希諾生物：很多軍隊人員已接種　疫苗可存放於攝氏2至8度空間

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

責任編輯：謝卓榮

疫情 疫苗 全球大流行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東健康、恒大物業、藍月亮將於本周招股
【新股IPO】京東健康、恒大物業、藍月亮將於本周招股
【移民火星】Tesla馬斯克沽盡全數物業　不愛豪宅只冀「獻身火星及地球」
【移民火星】Tesla馬斯克沽盡全數物業　不愛豪宅只冀「獻身火星及地球」
【BNO移民】移民英國搵工難？　求職先要知道呢件事
【BNO移民】移民英國搵工難？　求職先要知道呢件事
【新股IPO】恒大物業6666周一招股　一手入場費4924元（第四版）
【新股IPO】恒大物業6666周一招股　一手入場費4924元（第四版）
【香港疫情】多區湧現新冠肺炎確診個案　一文看清最新疫廈資料（不斷更新）
【香港疫情】多區湧現新冠肺炎確診個案　一文看清最新疫廈資料（不斷更新）
【螞蟻上市觸礁】螞蟻上市何時重啟？內地專家：「沒有政府背書，沒有螞蟻未來」
【螞蟻上市觸礁】螞蟻上市何時重啟？內地專家：「沒有政府背書，沒有螞蟻未來」