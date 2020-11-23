【新冠疫苗】阿斯利康有效率僅為70%　疫苗有望明年初面世

▲ 阿斯利康早前表示，疫苗有望在兩個月內面世。

新冠肺炎疫情肆虐近一年，繼輝瑞（Pfizer）及Moderna後，再有疫苗利好消息。英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）公布，研發的新冠疫苗達到主要療效終點，平均有效性達到70%，不過較美國輝瑞藥廠（Pfizer）、美國生物技術公司Moderna分別所研發的新冠疫苗低。

阿斯利康（美：AZN）上周五收報55.3美元，升2.35%；輝瑞（美：PFE）上周五收報36.7美元，升1.4%；Moderna（美：MRNA）收升5.2%。

阿斯利康早前表示，疫苗有望在兩個月內面世。該疫苗可以在正常冰箱條件下儲存，2021年產能將達到30億劑量。目前，牛津大學與阿斯利康在英國、巴西有逾2萬名志願者參與測試。

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責任編輯：謝卓榮