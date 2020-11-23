  • 23°C
香港時間 : 20201123日 (一) 15:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】牛津疫苗有效率僅得70% 比輝瑞、Moderna低

環球社會熱點 15:33 2020/11/23

分享：

新冠疫情全球大流行，民眾都寄望盡快有新冠疫苗面世，其中牛津疫苗亦是焦點。不過，英國牛津大學表示，牛津與藥廠阿斯利康製藥（AstraZeneca）研發的新冠疫苗，其疫苗有效率僅為70%，比美國輝瑞藥廠（Pfizer）、美國生物技術公司Moderna分別所研發的新冠疫苗低。

牛津大學與阿斯利康在英國、巴西有逾2萬名志願者參與測試。

美專家料明年5月足夠人接種 生活回復正常 【下一頁】

其中接受兩劑疫苗的人中，有30名志願者感染新冠肺炎，而接受「虛擬注射」的人中，則有101名感染新冠肺炎。研究人員指，該疫苗有70%的保護作用。

研究指，有部份志願者是先接種一半劑量的疫苗，其後再接種一劑疫苗。有趣的是，在該群體中，疫苗有效性則高達90%。

對比接種兩次高劑量疫苗的志願者，疫苗有效性僅得62%，尚不清楚為甚麼會有如此的區別。

英國或搶先美國 本周批准使用輝瑞疫苗 【下一頁】

牛津大學與阿斯利康早前指，免疫系統較弱的長者接種疫苗後，也產生與年輕人相若的反應，而且未有出現嚴重副作用。

英國廣播公司（BBC）指，雖然牛津大學與阿斯利康所研發的疫苗，有效性低於美國輝瑞藥廠（Pfizer）、美國生物技術公司Moderna，但其疫苗定價、可存放的方式都比他們優勝。

牛津大學早前表示，其疫苗會以成本價發售，料每劑3至4美元（約為23至31港元）。

責任編輯：林嘉莉

相關文章

【英國疫情】英格蘭料下周三解封 恢復3級制限制
今日
【英國疫情】英格蘭料下周三解封 恢復3級制限制
【新冠疫苗】美專家料明年5月足夠人接種 生活回復正常
今日
【新冠疫苗】美專家料明年5月足夠人接種 生活回復正常
【加拿大疫情】多倫多今起封城 大批民眾搶購日用品
今日
【加拿大疫情】多倫多今起封城 大批民眾搶購日用品
【新冠疫苗】澳洲研究：新冠肺炎抗體持續8個月
今日
【新冠疫苗】澳洲研究：新冠肺炎抗體持續8個月
【美國疫情】懶理專家呼籲 感恩節料有5千萬人外遊
今日
【美國疫情】懶理專家呼籲 感恩節料有5千萬人外遊
疫情 傳染病 牛津 疫苗

下一篇文章

【英國疫情】英格蘭料下周三解封 恢復3級制限制
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】密歇根韋恩縣戲劇性撤回拜登勝出認證
【美國大選】密歇根韋恩縣戲劇性撤回拜登勝出認證
【新冠疫苗】Moderna疫苗每劑料可低至195元 視乎訂購量
【新冠疫苗】Moderna疫苗每劑料可低至195元 視乎訂購量
【美國大選結果】拜登周二公布內閣名單 多州本周有官方結果（不斷更新）
【美國大選結果】拜登周二公布內閣名單 多州本周有官方結果（不斷更新）
【美國大選】特朗普律師30年來首度上庭 朱利安尼笑料百出
【美國大選】特朗普律師30年來首度上庭 朱利安尼笑料百出
新型冠狀肺炎全球疫情（11月23日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月23日 時間15:00）
【新冠肺炎】加拿大多倫多封城28日 料年底單日新增6萬宗
【新冠肺炎】加拿大多倫多封城28日 料年底單日新增6萬宗