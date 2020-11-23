【新冠疫苗】牛津疫苗有效率僅得70% 比輝瑞、Moderna低

新冠疫情全球大流行，民眾都寄望盡快有新冠疫苗面世，其中牛津疫苗亦是焦點。不過，英國牛津大學表示，牛津與藥廠阿斯利康製藥（AstraZeneca）研發的新冠疫苗，其疫苗有效率僅為70%，比美國輝瑞藥廠（Pfizer）、美國生物技術公司Moderna分別所研發的新冠疫苗低。

牛津大學與阿斯利康在英國、巴西有逾2萬名志願者參與測試。

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其中接受兩劑疫苗的人中，有30名志願者感染新冠肺炎，而接受「虛擬注射」的人中，則有101名感染新冠肺炎。研究人員指，該疫苗有70%的保護作用。

研究指，有部份志願者是先接種一半劑量的疫苗，其後再接種一劑疫苗。有趣的是，在該群體中，疫苗有效性則高達90%。

對比接種兩次高劑量疫苗的志願者，疫苗有效性僅得62%，尚不清楚為甚麼會有如此的區別。

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牛津大學與阿斯利康早前指，免疫系統較弱的長者接種疫苗後，也產生與年輕人相若的反應，而且未有出現嚴重副作用。

英國廣播公司（BBC）指，雖然牛津大學與阿斯利康所研發的疫苗，有效性低於美國輝瑞藥廠（Pfizer）、美國生物技術公司Moderna，但其疫苗定價、可存放的方式都比他們優勝。

牛津大學早前表示，其疫苗會以成本價發售，料每劑3至4美元（約為23至31港元）。

責任編輯：林嘉莉