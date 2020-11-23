【智能交通】內地5G配合智慧公路方案　冀望實現道路零傷亡

▲ 中國路面交通複雜，車輛亦多，未來要靠物聯網、車聯網及5G技術，配合智慧出行方案，方能令大眾出行更安全。（法新社圖片）

內地交通工程諮詢企業中交一公院（中交第一公路勘察設計研究院有限公司），就與通訊技術商中興通訊（ZTE），聯合發布《“ 5G +智慧公路”交通運營與安全白皮書》，透過使用「5G+交通」的解決方案，為未來的交通實行智能化及數碼化。

報吿中提到，伴隨高速公路建設快速發展，汽車數量不斷增加，道路交通安全問題尤其嚴重，在國省幹線公路上交通事故的涉及死亡及受傷宗數，佔事故總數50％以上。

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智慧公路方案3大部分

進入數碼世代，或可以通過5G、車聯網、物聯網等技術，將省幹線公路連接，實現數碼化轉型。報告提到，車聯網技術可實現以物聯網技術感知交通運輸基礎設施、交通運輸工具的情況，同時讓人獲取整個交通流向的運行狀況。

報告就揭示智慧國省幹線公路解決方案的配置情況。該方案整體架構分為雲、網、N終端3個部分。終端方面就部署各種智能傳感設備，將公路以物聯形式連接。而網絡部分，則通過L oRa技術，採集國道幹線公路海量的智能傳感設備數據，通信範圍超過15公里，電池供電能超10年穩定連接。雲端方面，就利用5G網絡， 將特定的數據傳輸至按需要部署的邊緣雲端（Edge），即公路管理雲平台中，存儲、分析，以支撐上層應用，實現智慧養護監測，工程健康監測等功能，能充分發揮數據價值。

▲ 進入數碼世代，或可以通過5G、車聯網、物聯網等技術，將省幹線公路連接，實現數碼化轉型。

智慧方案助監測路面情況

方案亦可以做到智慧養護監測，可以解決包括道路結冰、路邊指示牌防盜、護欄碰撞等問題，最終達到以科技代替人力的效果。報告顯示，通過部署結冰監測傳感器，可以監測公路空氣溫度、濕度，積水狀態，可實時監測甚至預測道路結冰，預防交通事故發生。

此外，方案亦可偵測公路各類指示牌是否移位，如監測指示牌雪糕筒是否傾斜，是否曾非法移動等，數據亦可實時反饋給道路管養中心。其次，由於國省幹線路況監測盲點多，為了做到事故發生及時響應，方案亦可以24小時感知監測護欄情況，當出現交通事故時，能第一時間知道，儘快應對。

雖然方案能帶來不少好處，唯報告中指出，智慧公路建設才剛起步，5G、物聯網、人工智能等技術的佈局及應用，成本仍然高，難以在高速公路上大範圍推廣，更難以在國省幹線公路上應用。

▲ 智慧國省幹線公路解決方案配置後，可以通過監測，可實時讓大眾知道公路情況是否水浸、結冰等情況。（法新社圖片）

在實施國省幹線公路智慧化升級改造過程中，亦要考慮不同地區差異，對於經濟發展程度較高，城鎮化水平高的地區，可以在全路段或者路網推進升級改造。其次，由於商業模式不成熟，5G基站價格高，車載OBU導航系統的滲透率較低，等客觀條件限制下，導致用戶購買服務意圖不強。

此外，數據安全問題亦有待完善。公路場景下，數據類型多，串聯複雜，涉及信息安全，私隱管理等領域。根據中汽數據有限公司研究、不安全生態接口、法定授權訪問、系統存在後門，不安全的車載通訊、敏感信息扭曲，不安全加密，不安全配置等，都是車聯網信息安全面臨的風險。

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記者：李彥煒